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Тесть сэкономил: в деле НАБУ против Геращенко появился неожиданный поворот

4.7тЧитать материал на украинском

Национальное антикоррупционное бюро не нашло признаков преступления в деле по факту незаконного обогащения народного депутата Украины Антона Геращенко ("Народный фронт").

Его открыли после того, как выяснилось, что политик живет в арендованной квартире на 200 кв. м в Киеве стоимостью $3 тыс. в месяц, а также обзавелся двумя автомобилями якобы за деньги тестя-пенсионера Алексея Шамбура, сообщает Bihus.Info (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Антон Геращенко

Антон Геращенко

"Наші гроші"

Детективы отметили, что не могут проверить доходы тестя Геращенко. Средства на покупку авто и оплату элитного жилья для зятя он якобы сэкономил в 1991-1996 во время работы на ООО "Азов-Бюро", а также от получения наследства.

Сведения о доходах тестя Геращенко

Сведения о доходах тестя Геращенко

Bihus. Info

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Как сообщал OBOZREVATEL, до 2016 года Шамбур не получал дохода, а после 2016 года получил около 270 тыс. грн за предпринимательскую деятельность. Следовательно, он не мог платить $3 тыс. ежемесячно за аренду жилья.

Сам Геращенко арендовать такую дорогую квартиру тоже не мог, поскольку в декларации его доход составляет немного больше 100 тыс. грн в год.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Антон Геращенко
Место
Украина
Тег
НАБУ
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Руки прочь от Геракла!!!
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Сидоренко Константин
Сидоренко Константин
АХАХА По губам опять народу Украины поводили. Да-да. Тесть-пенсионер всю жизнь копил, и, наконец, решил подарить любимому зятю именно сейчас.
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