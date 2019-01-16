Тесть сэкономил: в деле НАБУ против Геращенко появился неожиданный поворот

Национальное антикоррупционное бюро не нашло признаков преступления в деле по факту незаконного обогащения народного депутата Украины Антона Геращенко ("Народный фронт").

Его открыли после того, как выяснилось, что политик живет в арендованной квартире на 200 кв. м в Киеве стоимостью $3 тыс. в месяц, а также обзавелся двумя автомобилями якобы за деньги тестя-пенсионера Алексея Шамбура, сообщает Bihus.Info (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Антон Геращенко "Наші гроші"

Детективы отметили, что не могут проверить доходы тестя Геращенко. Средства на покупку авто и оплату элитного жилья для зятя он якобы сэкономил в 1991-1996 во время работы на ООО "Азов-Бюро", а также от получения наследства.

Сведения о доходах тестя Геращенко Bihus. Info

Как сообщал OBOZREVATEL, до 2016 года Шамбур не получал дохода, а после 2016 года получил около 270 тыс. грн за предпринимательскую деятельность. Следовательно, он не мог платить $3 тыс. ежемесячно за аренду жилья.

Сам Геращенко арендовать такую дорогую квартиру тоже не мог, поскольку в декларации его доход составляет немного больше 100 тыс. грн в год.

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