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Террористы заявили о прорыве ВСУ в "ЛНР": озвучено число жертв

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Террористы "ЛНР" заявили о проникновении бойцов ВСУ на оккупированную территорию Луганской области.

По данным сепаратистских ресурсов, это произошло во вторник, 12 марта, около 19:30.

"Диверсионно-разведывательная группа из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ (под руководством героя Украины Зубанича) в количестве 10 человек попытались проникнуть на территорию "ЛНР" в районе поселка Желобок", - утверждают оккупанты.

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Они заявили, что украинские военные зашли на минное поле: "Трое человек погибли. Тела двоих забрали сослуживцы, еще один остается брошенным на поле".

Террористы заявили о прорыве ВСУ в "ЛНР": озвучено число жертв
Террористы заявили о прорыве ВСУ в "ЛНР": озвучено число жертв

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее основатель "ДНР" пожаловался на явное преимущество ВСУ в военной мощи перед террористами, заявив, что "их потихоньку перебьют, если так дело пойдет и дальше".

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
ВСУНовости ДонбассаНовости ЛНРООС
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