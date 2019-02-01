Террористы захватили в плен разведчика ВСУ: видео допроса

В сети появилось видео допроса захваченного террористами на Донбассе военнослужащего разведывательного взвода 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Николая Гриненко.

Ролик опубликован на пропагандистском ресурсе "Политнавигатор" 1 февраля (чтобы посмотреть видео, поскрольте страницу вниз). Известно, что украинский воин пропал с боевых позиций 23 января.

"Я, Гриненко Николай Николаевич, родился 9 июня 1998 года в городе Новый Буг и проживаю там же. 31 января 2018 я подписал контракт… Вообще, сейчас в Украине жизнь не очень радует. Безнадежность, денег нет, поэтому пошел зарабатывать. Каждый мужчина должен отслужить в армии", — говорит пленный.

Николай Гриненко facebook.com/MediaInitiativeForHumanRights

Также он озвучил выдуманную террористами историю и заявил, что при задержании к нему якобы не применялось насилие.

"Ребята нормально общались, воды дали, покурить дали… Спрашивали, какая у нас зарплата. То есть нормально общались, сидели. Они даже когда связали меня, а я был без перчаток, руки за спину связали, было очень холодно, они даже взяли фуфайку и руки мне обмотали, чтобы я не замерз", — сказал военный.

Кроме того, во время допроса Гриненко якобы "признался" в том, что в его бригаде "употребляются наркотики — конопля, иногда амфетамины".

В 79-й десантно-штурмовой бригаде признали, что на записи действительно Николай Гриненко.

"Мы отмечаем, что все сказанное Гриненко на камеру оккупантов является подготовленной, сфабрикованной и срежиссированой кремлевской пропагандой", — подчеркивается в сообщении воинской части в Facebook.

"Достоверно известно, что на военнослужащего осуществлялся колоссальное психологическое давление. Предпринимаются все меры на всех уровнях для возвращения нашего военнослужащего домой", — добавили в пресс-службе.

Николай Гриненко Скрин видео допроса

На Facebook-странице "Медийная инициатива за права человека" опубликован комментарий двоюродной сестры воина ВСУ Елены: "Когда мы узнали, что брат исчез, начали звонить командиру. Он сказал, что ничего не может сообщить в телефонном режиме. Поэтому мы составили официальное заявление — мама Николая отнесла к воинской части, из которой тот уехал на Восток".

Сперва родным сказали, что военнослужащий должен был выйти на пост, но накануне при загадочных обстоятельствах исчез вместе с оружием. Впоследствии объяснили, что четверо военных вышли на задание, но попали на сигнальную мину. "Трое успели вернуться, а Николай — нет", — сказала сестра пленного.

В бригаде отметили, что точно не знают обстоятельств исчезновения бойца. Некоторое время разыскивали его в тылу, пока не появилась информация о попадании в плен.

"Он уже не первый раз поехал в зону АТО. У него не было поводов оставлять место службы — никаких долгов или конфликтов в семье, даже девушки у него нет", — добавила сестра Гриненко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее террористы захватили бойца 58-й Отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВСУ Станислава Панченко и опубликовали видеозапись с ним.

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