Террористы усилили обстрелы на Донбассе: в ВСУ сообщили о раненых

За минувшие сутки, 22 сентября террористы на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один боец ВСУ получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия;

вблизи Новогнатовка – с автоматического гранатомета;

неподалеку Водяного – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности ОТГ "Север" противник совершил восемь обстрелов позиций ВСУ:

вблизи Крымского и Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Железного и Новгородского – из минометов калибра 82 мм;

неподалеку Майорска – из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Луганского – с станковой противотанкового гранатомета;

в районе Зайцевой и неподалеку Новолуганское – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала суток, 23 сентября противник три раза обстрелял позиции ООС. Террористы применили огонь вблизи Новотроицкого и дважды около Богдановки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы на Донбассе 10 раз проводили обстрел. В результате атак боевиков ранили одного украинского военного.

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