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23 сентября • обновлено в 07:50
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Террористы усилили обстрелы на Донбассе: в ВСУ сообщили о раненых

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За минувшие сутки, 22 сентября террористы на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один боец ВСУ получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил:

  • трижды неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия;

  • вблизи Новогнатовка – с автоматического гранатомета;

  • неподалеку Водяного – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности ОТГ "Север" противник совершил восемь обстрелов позиций ВСУ:

  • вблизи Крымского и Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • в районе Железного и Новгородского – из минометов калибра 82 мм;

  • неподалеку Майорска – из ручных противотанковых гранатометов;

  • вблизи Луганского – с станковой противотанкового гранатомета;

  • в районе Зайцевой и неподалеку Новолуганское – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала суток, 23 сентября противник три раза обстрелял позиции ООС. Террористы применили огонь вблизи Новотроицкого и дважды около Богдановки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы на Донбассе 10 раз проводили обстрел. В результате атак боевиков ранили одного украинского военного.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Донбасс Генеральный штаб ВСУ
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