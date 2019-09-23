Террористы усилили обстрелы на Донбассе: в ВСУ сообщили о раненых

За минувшие сутки, 22 сентября террористы на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один боец ВСУ получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил:
трижды неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия;
вблизи Новогнатовка – с автоматического гранатомета;
неподалеку Водяного – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
дважды вблизи Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности ОТГ "Север" противник совершил восемь обстрелов позиций ВСУ:
вблизи Крымского и Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
в районе Железного и Новгородского – из минометов калибра 82 мм;
неподалеку Майорска – из ручных противотанковых гранатометов;
вблизи Луганского – с станковой противотанкового гранатомета;
в районе Зайцевой и неподалеку Новолуганское – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
С начала суток, 23 сентября противник три раза обстрелял позиции ООС. Террористы применили огонь вблизи Новотроицкого и дважды около Богдановки.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы на Донбассе 10 раз проводили обстрел. В результате атак боевиков ранили одного украинского военного.
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