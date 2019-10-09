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9 октября • обновлено в 18:16
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Кровавый "мир": террористы на Донбассе устроили показуху перед разведением войск

9.2т Читать материал на украинском

Террористы "ЛНР", несмотря на то, что каждый день ведут обстрелы позиций ВСУ под Золотым, показушно выпустили сигнальную белую ракету. Таким образом они заявили о своей якобы готовности к разведению войск.

Демонстративный жест представитель оккупантов показал в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает "РИА Новости" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Согласно ранее обговоренной процедуре, "народная милиция" сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по разведению сил и средств", – цинично соврал представитель "ЛНР" в СЦКК.

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В свою очередь террористы "ДНР" повторили показуху с готовностью к примирению и также выпустили белую ракету, передает пропагандистский Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Спустя некоторое время террористы "ЛНР" нагло заявили, что Киев якобы сорвал отвод сил в районе Золотого на Донбассе, поскольку не отреагировал ответным сигналом на выпуск ракеты оккупантами. Представители ОБСЕ также подтвердили, что Киев до 13:00 не показал готовность к отводу.

Напомним, воины Вооруженных сил Украины опасаются, что после отвода войск под Золотым на Луганщине их позиции сразу же займут террористы. Этого боится и местное население.

Террористы "ЛНР"

Террористы "ЛНР"

"Пресса Украины"

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ЛНР
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
То есть и ОБСЕ подтвердило что представители дали сигнал о готовности к отводу войск..а Киев не отреагировал в ответ никак..- но все равно виноваты в срыве отвода именно представители ЛДНР..но никак не свидомиты.. Как всегда..дикая логика шароварных патриотов..
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Виня Ксения
Виня Ксения
Кучерявый Андрей, до одного места эта ракета (можешь засунуть ее себе в ж*пу), если боевики не выполняют условия для разведения войск. Эту пыль в глаза можешь себе пускать.
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Кресст Оксана
Кресст Оксана
всё становится на свои места .., сейчас всему миру будет продемонстрировано , кто террористы .., давай Билецкий , давай , вояка дырявый ...
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Громозека Иван
Громозека Иван
Юкрейна и сдесь перед Европой облажалась!
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