Кровавый "мир": террористы на Донбассе устроили показуху перед разведением войск

Террористы "ЛНР", несмотря на то, что каждый день ведут обстрелы позиций ВСУ под Золотым, показушно выпустили сигнальную белую ракету. Таким образом они заявили о своей якобы готовности к разведению войск.
Демонстративный жест представитель оккупантов показал в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает "РИА Новости" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Согласно ранее обговоренной процедуре, "народная милиция" сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по разведению сил и средств", – цинично соврал представитель "ЛНР" в СЦКК.
В свою очередь террористы "ДНР" повторили показуху с готовностью к примирению и также выпустили белую ракету, передает пропагандистский Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".
Спустя некоторое время террористы "ЛНР" нагло заявили, что Киев якобы сорвал отвод сил в районе Золотого на Донбассе, поскольку не отреагировал ответным сигналом на выпуск ракеты оккупантами. Представители ОБСЕ также подтвердили, что Киев до 13:00 не показал готовность к отводу.
Напомним, воины Вооруженных сил Украины опасаются, что после отвода войск под Золотым на Луганщине их позиции сразу же займут террористы. Этого боится и местное население.
Террористы "ЛНР"
"Пресса Украины"
Как сообщал OBOZREVATEL:
о достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом первым сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
В Минобороны назвали условие отвода войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвод украинских войск, который согласовали на переговорах в Минске.
7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.
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