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23 января • обновлено в 09:13
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Террористы Путина устроили расправу на Донбассе: в ВСУ потери

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На Донбассе в среду, 22 января, российские наемники шесть раз нарушили режим тишины. В результате погиб один украинский военный.

Кроме того, с начала текущих суток, 23 января, один боец ​​получил ранение, передает пресс-центр ООС. Так, противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

УП

Четыре обстрела по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • рядом с Павлополем – из ручного противотанкового гранатомета;

  • вблизи Талаковки – из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки;

  • неподалеку Лебединского – из минометов калибра 82 мм (2 мины), станкового противотанкового гранатомета (4 выстрела), а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

  • рядом с населенным пунктом Водяное - из 82-мм миномета (4 мины) и крупнокалиберного пулемета.

Два вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • вблизи Майорского – из крупнокалиберного пулемета;

  • в районе населенного пункта Шумы – из автоматического станкового гранатомета.

Террористы Путина устроили расправу на Донбассе: в ВСУ потери

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 января на Донбассе снайпер застрелил разведчика ВСУ Василия Муху. Он воевал возле Катериновки.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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hunt andres
hunt andres
Прибили назойливую Муху)))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
По три штуки в день, как с куста ,этот месяц будет урожайный на ВСУшную нечесть .
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Zotov Vasily
Zotov Vasily
какой там, шестой год? А где толпы пленных конноводолазных бурятов?
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