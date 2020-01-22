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22 января • обновлено в 19:31
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Террористы Путина убили бойца ВСУ: появились подробности боев на Донбассе

1.2т
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В среду, 22 января, в зоне ООС на Донбассе погиб боец ВСУ Николай Сорочук из Луцка.

Как сообщается в вечерней сводке с фронта, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Также они подключили снайперов, от пули которого и скончался украинец.

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Позиции ВСУ обстреляли возле таких населенных пунктов: Павлополь, Талаковка, Майорск, Шумы.

"Сегодня из жизни ушел парень, которого я любила. Сегодня ночью он писал мне, что жалеет, что не смог вчера меня увидеть и услышать. А сегодня утром его уже нет. Я не верю в это. Не верю, что никогда не услышу этот голос больше. Пусть слово "мир" застрянет вам в горле и "уже не та война" так же. Я хочу смерти тому снайперу, который это сделал. И он ее получит", – написала девушка Сорочука.

Николай Сорочук

Николай Сорочук

Facebook Ярины Чорногуз

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
приехал из Луцка убивать, но самого убили... обычная история...
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