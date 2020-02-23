В течение суток, 23 февраля, в зоне проведения Операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС. В результате атак никто из украинских защитников не погиб.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – рассказали в штабе.

Карта ООС за 23 февраля

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Террористыстреляли с беспилотника вблизи Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 12 раз стрелял по позициям украинских военных.

Рядом с Майским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Неподалеку от Крымского – из миномета калибра 120 мм – 5 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

Дважды недалеко от Орехово – из 120-мм миномета.

Дважды в районе Новоалександровки – из ствольной артиллерии калибра 122 мм – 10 снарядов и 8 мин со 120-мм миномета;

Вблизи н.п. Хутор Вольный – из миномета калибра 82 мм – 6 мин, а также огонь велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Вблизи Золотого-4 – из 82-мм минометов – 15 мин;

Недалеко от Попасной – из минометов калибра 82 мм – 14 мин;

В районе Новозвановка – из 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета;

Дважды возле села Луганские – из миномета калибра 120 мм – 2 мины и 9 мин с 82-мм минометов, а также противник вел огонь из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем.

Обстрел на Донбассе РБК-Украина

"Сегодня, 23 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. За прошедшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения", – отметили в штабе.

Уточняется, что на участках разведения №1, 2 и 3 ситуация остается стабильной, а режим тишины соблюдается.

Как сообщал OBOZREVATEL, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны создаст рабочую группу для расследования наступления террористов на позиции Вооруженных сил на Донбассе 18 февраля.

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