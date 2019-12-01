Террористы Путина пошли на прорыв: погибли бойцы ВСУ

В воскресенье, 1 декабря, двое украинских военнослужащих погибли на войне на Донбассе.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook, российские диверсанты попытались прорваться в тыл позиций украинских военных.

"С целью перекрытия путей выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов командиром подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, был применен очередной резерв", – сказано в заявлении.

Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались два украинских бойца.

Отметим, последние дни террористы на Донбассе существенно притихли. Так, состоянием на 18:00 1 декабря они всего лишь дважды открывали огонь в сторону украинских защитников.

Карта ООС Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре потери российских оккупационных войск составили 107 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 составляют санитарные потери врага.

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