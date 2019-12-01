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1 декабря • обновлено в 21:24
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Террористы Путина пошли на прорыв: погибли бойцы ВСУ

27.6т
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В воскресенье, 1 декабря, двое украинских военнослужащих погибли на войне на Донбассе.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook, российские диверсанты попытались прорваться в тыл позиций украинских военных.

"С целью перекрытия путей выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов командиром подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, был применен очередной резерв", – сказано в заявлении.

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Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались два украинских бойца.

Отметим, последние дни террористы на Донбассе существенно притихли. Так, состоянием на 18:00 1 декабря они всего лишь дважды открывали огонь в сторону украинских защитников.

Карта ООС

Карта ООС

Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре потери российских оккупационных войск составили 107 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 составляют санитарные потери врага.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Алкашенко Петро
Алкашенко Петро
миномет молот снова не подвел
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
<< был применен ОЧЕРЕДНОЙ резерв >> ------ То есть все предыдущие резервы уже утилизированы? Это радует.
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
<< С целью перекрытия путей возможного ухода вражеских диверсантов >> Значит это на своей территории. И на своей территории подорвались на минах. Т.е. на СОБСТВЕННЫХ минах. А диверсанты ушли (иначе была бы "мощная перемоха") :о)))))))))) ----- Или воевать уж совсем не умеют, или никаких "диверсантов" не было. Нажравшись буряковки зашли на собственные мины :о)))))
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