Террористы Путина подло ударили по ВСУ: много раненых

В среду, 6 ноября, на войне за независимость Украины на Донбассе четверо бойцов ВСУ получили осколочные ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. В течение суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Террористы вновь использовали запрещенное "Минском" оружие, применив минометы, гранатометы, пулеметы и другое стрелковое оружие.

Террористы обстреляли позиции украинских защитников возле Майского, Зайцево, Крымского, Песков и Водяного.

Карта ООС Министерство обороны

Война на Донбассе. Иллюстрация 112

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы, оккупировавшие Донбасс, снова понесли потери в зоне боевых действий. Так, с 29 октября по 5 ноября, по подтвержденным данным, их количество составило шесть человек.

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