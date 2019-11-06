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6 ноября • обновлено в 19:31
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Террористы Путина подло ударили по ВСУ: много раненых

4.8т Читать материал на украинском

В среду, 6 ноября, на войне за независимость Украины на Донбассе четверо бойцов ВСУ получили осколочные ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. В течение суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Террористы вновь использовали запрещенное "Минском" оружие, применив минометы, гранатометы, пулеметы и другое стрелковое оружие.

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Террористы обстреляли позиции украинских защитников возле Майского, Зайцево, Крымского, Песков и Водяного.

Карта ООС

Карта ООС

Министерство обороны

Война на Донбассе. Иллюстрация

Война на Донбассе. Иллюстрация

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы, оккупировавшие Донбасс, снова понесли потери в зоне боевых действий. Так, с 29 октября по 5 ноября, по подтвержденным данным, их количество составило шесть человек.

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Моторола Жив
Моторола Жив
как обычно нажрались горилкой до поросячьего визга и постреляли друг дружку...
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hunt andres
hunt andres
Не отошли - получили. Че хотели то, коклики задрыщенские?
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Куни Чан
Куни Чан
Давай давай выдумывай, ТРУСЫ!!!!!
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