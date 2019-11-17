Террористы Путина подло ударили по ВСУ: есть потери

В субботу, 16 ноября, на войне за независимость на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, вооруженные формирования России 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Террористы применили вооружение БМП, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Позиции ВСУ обстреляли в районе таких населенных пунктов: Старогнатовка, Гнутово, Невельское, Марьинка, Павлополь, Майорск, Луганское, Новолуганское, Попасная, Крымское и Зайцево.

Иллюстрация. Потери Украины на Донбассе Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, 15 ноября оккупационные войска на Донбассе, несмотря на разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское, продолжили его обстреливать.

Ранее в ООС назвали потери террористов "ЛНР" и "ДНР" за начало ноября-2019.

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