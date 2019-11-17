Террористы Путина подло ударили по ВСУ: есть потери

В субботу, 16 ноября, на войне за независимость на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.
Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, вооруженные формирования России 15 раз нарушили режим прекращения огня.
Террористы применили вооружение БМП, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
Позиции ВСУ обстреляли в районе таких населенных пунктов: Старогнатовка, Гнутово, Невельское, Марьинка, Павлополь, Майорск, Луганское, Новолуганское, Попасная, Крымское и Зайцево.
Иллюстрация. Потери Украины на Донбассе
Соцсети
Как писал OBOZREVATEL, 15 ноября оккупационные войска на Донбассе, несмотря на разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское, продолжили его обстреливать.
Ранее в ООС назвали потери террористов "ЛНР" и "ДНР" за начало ноября-2019.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.