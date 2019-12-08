Террористы Путина подло ударили по позициям ВСУ на Донбассе: есть убитый и раненые

На Донбассе во время боевых действий 7 декабря террористы обстреляли позиции ООС, что стало причиной гибели и ранения четверых украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – сообщили в штабе.

Иллюстрация. Потери Украины на Донбассе Соцсети

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

вблизи Новоселовки Второй – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;

у Широкино – из РПГ и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Павлополя – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов:

у Майорска – из минометов калибра 82 мм;

дважды неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Золотого – из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Железного и Луганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

"Вчера, 7 декабря, во время обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два наших защитники получили ранения, а один – боевую травму", – сказано в сообщении.

Карта боевых действий на Донбассе mediarnbo.org

С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Марьинки враг вел огонь из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было, отмечают в штабе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Совет национальной безопасности и обороны Украины на секретном заседании утвердил основной сценарий развития ситуации на Донбассе.

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