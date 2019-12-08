Главная Новости
8 декабря • обновлено в 08:22
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Террористы Путина подло ударили по позициям ВСУ на Донбассе: есть убитый и раненые

549
Читать материал на украинском

На Донбассе во время боевых действий 7 декабря террористы обстреляли позиции ООС, что стало причиной гибели и ранения четверых украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Новости
"Л/ДНР" накрыли ВСУ огнем на Донбассе: в ОС сообщили детали боев

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – сообщили в штабе.

Иллюстрация. Потери Украины на Донбассе

Иллюстрация. Потери Украины на Донбассе

Соцсети

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

  • вблизи Новоселовки Второй – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;

  • у Широкино – из РПГ и стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Павлополя – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов:

  • у Майорска – из минометов калибра 82 мм;

  • дважды неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • в районе Золотого – из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Железного и Луганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

"Вчера, 7 декабря, во время обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два наших защитники получили ранения, а один – боевую травму", – сказано в сообщении.

Карта боевых действий на Донбассе

Карта боевых действий на Донбассе

mediarnbo.org

С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Марьинки враг вел огонь из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было, отмечают в штабе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Совет национальной безопасности и обороны Украины на секретном заседании утвердил основной сценарий развития ситуации на Донбассе.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Алекс Шухарт
Место
Украина
Тег
Донбасс
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
10
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нож Всвину
Нож Всвину
Воины ВСУ благородно грабили и насиловали местное население и вдруг... подло попали на мины, установленные предшественниками. Мораль: не жлобься, покупай карты минных полей у побратимов.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги