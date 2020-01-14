Террористы Путина подло обстреляли позиции ВСУ: есть раненые

Во вторник, 14 января, на войне за независимость Украины на Донбассе получили ранения двое бойцов ВСУ.

Об этом сказано в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС. Вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты применили запрещенные "Минском" 122-мм артиллерийские системы, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Террористы стреляли по позициям бойцов ВСУ возле таких населенных пунктов: Новотроицкое, Марьинка, Невельское, Луганское, Орехово и Крымское.

Карта ООС, 14 января Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно о новом успехе ВСУ на Донбассе возле Донецкого аэропорта.

При этом в штабе ООС накануне сообщили, что Россия перебросила на Донбасс новые танки. Вероятно, готовятся новые провокации либо же оккупанты готовятся к "определенным действиям".

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