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14 января • обновлено в 19:35
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Террористы Путина подло обстреляли позиции ВСУ: есть раненые

1.1т
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Во вторник, 14 января, на войне за независимость Украины на Донбассе получили ранения двое бойцов ВСУ.

Об этом сказано в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС. Вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты применили запрещенные "Минском" 122-мм артиллерийские системы, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

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Террористы напали на ВСУ на Донбассе: украинские герои выстояли

Террористы стреляли по позициям бойцов ВСУ возле таких населенных пунктов: Новотроицкое, Марьинка, Невельское, Луганское, Орехово и Крымское.

Карта ООС, 14 января

Карта ООС, 14 января

Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно о новом успехе ВСУ на Донбассе возле Донецкого аэропорта.

При этом в штабе ООС накануне сообщили, что Россия перебросила на Донбасс новые танки. Вероятно, готовятся новые провокации либо же оккупанты готовятся к "определенным действиям".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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скоро Перемога
скоро Перемога
Пздц! Я плакалъ! Вы по газетам 30-х годов что ли на журналистов учились? :))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Рога и копыта от ВСУшного скота.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Навозные ВСУ с начала месяца 16-200 29-300 , 90% Небоевые.
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