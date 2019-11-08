Террористы подло обстреляли ВСУ на Донбассе: количество жертв выросло

В пятницу, 8 ноября, скончался еще один военный, раненный во время обстрела украинских защитников в момент выгрузки древесины в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Противотанковая управляемая ракета попала в УРАЛ, возле которого работали военные, сообщили на странице 92 ОМБр им. кошевого отамана Ивана Сирко.

"Один из них, Герман Бродинков, сразу погиб, еще трое парней получили множественные ранения. Между жизнью и смертью оказался солдат Геннадий Моторин. Ожоги, множественные осколочные ранения, переломы костей. Врачи боролись за жизнь защитника день и ночь, но утром 8 ноября сердце еще одного нашего героя перестало биться", – сообщили представители бригады.

Погибшему военному было 37 лет, он выходец из Краматорска. Служить в ВСУ он начал в феврале 2019 года.

Геннадий Моторин Facebook 92 ОМБр им. кошевого отамана Ивана Сирко

"Был сапером механизированного батальона. Своей искренностью и открытостью заряжал побратимов. Мы всегда будем помнить тебя, брат!" – написано на странице бригады.

Погибший воин боролся за независимость Украины с 2016 года. Его охарактеризовали как преданного и верного друга и патриота.

Как писал OBOZREVATEL, в четверг, 7 ноября, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был убит солдат 92-й бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Герман Бродников.

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