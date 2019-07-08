Террористы подло обстреляли мирных жителей на Донбассе: есть пострадавший

На Донетчине террористы обстреляли поселок Новгородское, в результате чего пострадал пожилой мужчина.

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра координации и контроля. Отмечается, что обстрел вели 6 июля поздно вечером. В результате разрыва мины калибра 82 мм повреждены окна в частном доме по улице Славянской и ранен пожилой мужчина 1941 года рождения.

Вражеская мина разорвалась в нескольких метрах от его дома. Пострадавшего доставили в больницу в городе Торецк.

Пресс-центр ООС

Кроме того, 7 июля около 7 утра боевики осуществили обстрел Майского, применив при этом ручной противотанковый гранатомет.

Огонь боевики вели из позиции вблизи населенного пункта Гольмевский. Граната, к счастью, не разорвалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, силы ООС четким ударом уничтожили позиции пророссийских террористов в районе хутора Вольное Луганской области.

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