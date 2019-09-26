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27 сентября • обновлено в 19:26
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Террористы обстреляли дома под Мариуполем: ранена мирная жительница

11.5т Читать материал на украинском

Террористы незаконных вооружений формирований устроили обстрел жилых домов под Мариуполем, в результате которых была ранена местная жительница.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ. 60-летняя женщина рассказала, что находилась в своем дворе в поселке Пикузы (быв. Коминтерново), она получила осколочные ранения верхней части правой ноги.

Наблюдатели для уточнения информации пытались проехать в Пикузы, однако на блокпосту в н. п. Заиченко вооруженные террористы не пропустили их в поселок.

Обстрел под Мариуполем, иллюстрация

Обстрел под Мариуполем, иллюстрация

24 канал

В свою очередь ОБСЕ удалось обнаружить воронки и повреждения в результате обстрела в поселке Верхнешироковское. На улице Щорса, 28 во дворе двухэтажного дома, команда СММ увидела сломанное дерево. По их оценке, это произошло в результате недавнего поражения 122-мм артиллерийским снарядом, выпущенным с западного направления.

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Наблюдатели также увидели следы осколочного поражения на газопроводе и на двух других деревьях, а также свежие воронки, в том числе и от мин. Также были зафиксированы следы от обстрела в заборах и на асфальте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 24 сентября стартовали стратегические командно-штабные учения "Казацкая воля-2019". В связи с этим Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сделал предупреждение.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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