"Русский мир" несет разруху: появилось жуткое фото последствий обстрела в Авдеевке

В сети появилось фото последствий обстрела террористами "ДНР" жилого сектора под Авдеевкой. На нем видно, что оккупанты полностью разрушили один из домов мирного населения в дачном поселке "Акация".

Страшным фотодоказательством российской агрессии поделились на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook.

Обстрел Авдеевки Facebook "Повернись живим"

"Здесь жили люди... 14 ноября около 15:00 террористы обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Каменка неподалеку от Авдеевки из РПГ, АГС и стрелкового оружия. Но от их снарядов пострадали и гражданские. На фото – полностью уничтоженный оккупантами двухэтажный дом в дачном городке "Акация". Вот такой он – "русский мир", несет только разруху и горе", – подписали красноречивое фото.

Украинцы в комментариях под постом возмутились цинизмом и хладнокровностью российских захватчиков и осудили их военные преступления на украинской земле.

Как сообщал OBOZREVATEL, после обстрела оккупантами поселка "Акация" в штабе ООС подчеркнули, что террористы в очередной раз подтвердили, что не гнушаются ничем, даже запугиванием и террором гражданского населения.

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