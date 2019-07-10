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Террористы обстреляли автоколонну с главой Донетчины: есть жертвы

7.3т Читать материал на украинском

В результате обстрела грузовика КрАЗ Объединенных сил под Гранитным в Донецкой области погиб один украинский военный, еще один ранен.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, инцидент произошел в среду, 10 июля, около 15:00.

"В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести", — сказано в сообщении.

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Раненому военнослужащему оказали медицинскую помощь и провели эвакуацию в одно из медицинских учреждений.

Как сообщила в Facebook журналистка Татьяна Николаенко, в автоколонне находился глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Его на эту должность недавно назначил президент Украины Владимир Зеленский. "Тот, что родственники на оккупированной территории. Без предупреждения поехал на линию огня", - написала журналистка.

Павел Кириленко

Павел Кириленко

"Эспрессо"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе вблизи населенного пункта Водяное российские оккупанты обстреляли санитарное авто ООС. результате двое украинских военных медиков погибли, один получил ранение.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР
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