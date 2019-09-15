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15 сентября • обновлено в 15:22
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Террористы обрушили ад: на Донбассе 1,5 часа длился ночной бой

1.4т Читать материал на украинском

В ночь с 14-го на 15-е сентября на Донбассе более полутора часов длился бой в районе Авдеевки.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его словам, силы ООС при этом не понесли потерь.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

"После полуночи российско-оккупационные войска по направлению от поселка Минеральное открыли прицельный плотный огонь по позициям наших защитников из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения. С целью подавления вражеской вооруженной активности и недопущения потерь личного состава среди наших защитников подразделения Объединенных сил вели адекватный огонь", - подчеркнул он.

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Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что с начала суток в районе проведения операции Объединенных сил российско-оккупационные войска совершили 5 прицельных вооруженных провокаций на линии боевого соприкосновения. Так, ночью оккупанты вели 20-минутный обстрел из автоматических станковых гранатометов по позициям защитников Новогнатовки.

"Также в начале суток вблизи Зайцево зафиксированы разрывы двух, а у Новолуганского - трех вражеских мин калибра 82 мм. После 07:30 оккупанты продолжили минометный обстрел в районе Новолуганское. Утром украинские военные зафиксировали разрывы в общем шести вражеских мин уже 120-го и 82-го калибров", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти Украины хотят провести местные выборы по всей стране, включительно с территориями временно оккупированной части Донбасса.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
ООС Новости Донбасса ДНР Новости ЛНР
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CARGO 100
"... силы ООС при этом не понесли потерь." А "сепаров", видимо роты две положили? Чё не сообщаете?
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