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Террористы на Донбассе "засветили" минные ловушки и военную технику – ОБСЕ

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
1,6 т.
ОБСЕ обнаружила мины террористов вблизи ДАПа

ОБСЕ обнаружила мины террористов вблизи ДАПа. Радио Свобода

Вопреки всеобъемлющему прекращению огня, которое начало действовать 27 июля, российские террористы на Донбассе продолжают перегонять туда военную технику и осуществлять минирование.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook, ссылаясь на данные ОБСЕ от 3 сентября. Отмечается, что наблюдатели задокументировали минирование территории оккупантами вблизи населенных пунктов, а также поставку военной техники в обход постов, где установлены пограничные пункты пропуска.

"В ходе выполнения наблюдательного полета БПЛА СММ на неподконтрольной правительству Украины территории было в который раз обнаружено 23 противотанковые мины, установленные поперек рулевой дорожки на территории разрушенного международного аэропорта "Донецк". Также выявлено наличие грузовика военного типа в поле на расстоянии около 2,5 км северо-западу от населенного пункта Астахово Луганской области вблизи границы с Российской Федерацией, где нет погранично-пропускных сооружений", – отмечается в сообщении.

В штабе ООС отметили, что вышеизложенные случаи подтверждают факты нарушений Минских договоренностей и мер по усилению режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований на территории ОРДЛО.

Террористы минируют территории Донбасса

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