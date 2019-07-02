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Террористы на Донбассе снова обстреляли медиков: все подробности

18.3тЧитать материал на украинском

В Марьинском районе на Донбассе террористы снова обстреляли автомобиль медиков-волонтеров. В результате два человека ранены.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, пострадавшие получили пулевые ранения, двигаясь на авто по дороге Марьинка-Красногоровка. Сейчас они находятся в военном госпитале города Покровск. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Изначально сообщение об атаке террористов поступило в Марьинский отдел полиции от работников Центральной городской больницы города Курахово. Они рассказали, что предоставление медицинской помощи требуется двум медикам-волонтерам 42 и 32 лет.

С их слов, пулевые ранения волонтеры получили во время снайперского обстрела. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

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Обстрел медиков

Обстрел медиков

"Апостроф"

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля террористы обстреляли "Хаммер", на котором военные медики эвакуировали раненого из-под населенного пункта Водяное. Вследствие прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое получили ранения. Второй пострадавший скончался в больнице.

Позже стали известны имена погибших медиков. Это – водитель "Хаммера" Сергей Майборода и радиотелефонист-санинструктор Ирина Шевченко. За жизнь женщины врачи боролись несколько часов, но спасти ее не удалось. Она получила сильные ожоги и взрывную травму.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Эту фотку еще в 2018 году выставляли. Тоже якобы ополченцы обстреляли медиков. Ну сброд то верит конечно
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Ильте Евгения
Ильте Евгения
Згадайте, скільки разів у Сирії бомбили саме госпіталі.. Бо госпіталі дають дані про місцезнаходження.. так вони якраз по них і гатять.. А мали б обходити
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Serov Oleg
Serov Oleg
Ильте Евгения, приливы мозг уничтожили,если и был когда-то
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Закон Порядок
Закон Порядок
фото машины без привязки к местности.номер замазан.которы черного цвета т.е. военная машина.и подранков нет .да и в кузове не совсем пробоины от пуль
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