Террористы на Донбассе снова обстреляли медиков: все подробности

В Марьинском районе на Донбассе террористы снова обстреляли автомобиль медиков-волонтеров. В результате два человека ранены.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, пострадавшие получили пулевые ранения, двигаясь на авто по дороге Марьинка-Красногоровка. Сейчас они находятся в военном госпитале города Покровск. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Изначально сообщение об атаке террористов поступило в Марьинский отдел полиции от работников Центральной городской больницы города Курахово. Они рассказали, что предоставление медицинской помощи требуется двум медикам-волонтерам 42 и 32 лет.

С их слов, пулевые ранения волонтеры получили во время снайперского обстрела. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Обстрел медиков "Апостроф"

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля террористы обстреляли "Хаммер", на котором военные медики эвакуировали раненого из-под населенного пункта Водяное. Вследствие прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое получили ранения. Второй пострадавший скончался в больнице.

Позже стали известны имена погибших медиков. Это – водитель "Хаммера" Сергей Майборода и радиотелефонист-санинструктор Ирина Шевченко. За жизнь женщины врачи боролись несколько часов, но спасти ее не удалось. Она получила сильные ожоги и взрывную травму.

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