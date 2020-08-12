Террористы на Донбассе продолжили нести значительные потери, несмотря на перемирие: названы причины

С начала действия перемирия на Донбассе российские террористы "Л/ДНР" уже понесли потери в количестве девяти человек убитыми и 15 ранеными.

Все они небоевые, ведь украинские воины добросовестно соблюдают меры полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля. Об этом сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook.

"Вооруженные формирования РФ на оккупированном Донбассе продолжают нести потери личного состава. По данным разведки Объединенных сил, за две с половиной недели перемирия подразделения противника из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрыва на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях потеряли 9 человек погибшими и еще 15 ранеными. В подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребление алкоголя и наркотиков", – говорится в сообщении.

В то же время защитники Украины отметили, что в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий со стороны вооруженных формирований Российской Федерации военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать ответ.

"Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа. Слава Украине!" – заверили в командовании ООС.

С начала перемирия российские оккупанты на Донбассе по собственной вине потеряли 9 человек убитыми и 15 ранеными Facebook штаба ООС

Сведения разведки о небоевых потери террористов "Л/ДНР" Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным офицера ВСУ Сергея Нещадима, только 11 августа потери боевиков на Донбассе составили два человека ранеными. Речь идет о террористах из состава 4 ОМСБр 2 АК РФ, попавших в ДТП.