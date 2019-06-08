Террористы на Донбассе пошли на новую подлость: погибли два бойца ООС

На Донбассе в пятницу, 7 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза – с применением запрещенных минскими соглашениями 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм.
Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пять получили ранения и семь – боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, двух оккупантов уничтожили и еще один был ранен.
Война на Донбассе
ВВС
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая – из артиллерии 152 мм, минометов калибра 82 мм и гранатометов;
пять раз в районе города Павлополь – из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;
четыре раза в районе населенного пункта Водяное – из вооружения боевых машин пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
возле Новоалександровки Второй – из артиллерии 152 мм, минометов 82 мм;
дважды вблизи Марьинки – из 82 мм минометов и стрелкового оружия;
два раза близ Новогригорьевки – из гранатометов и пулеметов;
вблизи населенного пункта Гнутово – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
близ Николаевки – из противотанковых гранатометов;
близ Авдеевки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны семь раз:
вблизи населенного пункта Новолуганское – из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов 120 гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
близ Станицы Луганской – из стрелкового вооружения;
Крымское – из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
дважды Травневое – из вооружения боевой машины пехоты, автоматических гранатометов;
Зайцево – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На заседании Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе. Была достигнута договоренность о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня.
При этом "Л/ДНР" потребовали немедленного начала прямого диалога с Киевом касательно экономических проблем временно оккупированных территорий.
Глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заверил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".
Из-за высказывания Кучмы разгорелся скандал, однако позже выяснилось, что военные не получали "жесткого запрета из Киева на работу артиллерии, если есть хоть какая-то угроза жизни военных", и "как работали, так и работают".
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