ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Террористы на Донбассе пошли на новую подлость: погибли два бойца ООС

602Читать материал на украинском

На Донбассе в пятницу, 7 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза – с применением запрещенных минскими соглашениями 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм.

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пять получили ранения и семь – боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, двух оккупантов уничтожили и еще один был ранен.

Новости
Двое убитых, 11 пострадавших: ВСУ понесли страшные потери на Донбассе

Война на Донбассе

Война на Донбассе

ВВС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая – из артиллерии 152 мм, минометов калибра 82 мм и гранатометов;

  • пять раз в районе города Павлополь – из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;

  • четыре раза в районе населенного пункта Водяное – из вооружения боевых машин пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • возле Новоалександровки Второй – из артиллерии 152 мм, минометов 82 мм;

  • дважды вблизи Марьинки – из 82 мм минометов и стрелкового оружия;

  • два раза близ Новогригорьевки – из гранатометов и пулеметов;

  • вблизи населенного пункта Гнутово – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • близ Николаевки – из противотанковых гранатометов;

  • близ Авдеевки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Новости
"Л/ДНР" устроили бойню: появились новые подробности о пострадавших в ВСУ

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны семь раз:

  • вблизи населенного пункта Новолуганское – из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов 120 гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

  • близ Станицы Луганской – из стрелкового вооружения;

  • Крымское – из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • дважды Травневое – из вооружения боевой машины пехоты, автоматических гранатометов;

  • Зайцево – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
2
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel