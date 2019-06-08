Террористы на Донбассе пошли на новую подлость: погибли два бойца ООС

На Донбассе в пятницу, 7 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза – с применением запрещенных минскими соглашениями 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм.

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пять получили ранения и семь – боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, двух оккупантов уничтожили и еще один был ранен.

Война на Донбассе ВВС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая – из артиллерии 152 мм, минометов калибра 82 мм и гранатометов;

пять раз в районе города Павлополь – из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;

четыре раза в районе населенного пункта Водяное – из вооружения боевых машин пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

возле Новоалександровки Второй – из артиллерии 152 мм, минометов 82 мм;

дважды вблизи Марьинки – из 82 мм минометов и стрелкового оружия;

два раза близ Новогригорьевки – из гранатометов и пулеметов;

вблизи населенного пункта Гнутово – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

близ Николаевки – из противотанковых гранатометов;

близ Авдеевки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны семь раз:

вблизи населенного пункта Новолуганское – из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов 120 гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

близ Станицы Луганской – из стрелкового вооружения;

Крымское – из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды Травневое – из вооружения боевой машины пехоты, автоматических гранатометов;

Зайцево – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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