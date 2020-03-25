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25 марта • обновлено в 11:28
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Террористы на Донбассе понесли серьезные потери живой силы и техники

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Российские террористы на Донбассе 24 марта понесли серьезные потери личного состава, а также лишились одной единицы военной техники.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадим, отметив, что потери оккупантов были как боевыми, так и небоевыми.

Терористы "Л/ДНР"

Терористы "Л/ДНР"

"Вечерние вести"

"Потери орков составили четыре человека и одну единицу военной техники. Безвозвратные – один (4 ОМСБр, во время хирургического вмешательства). Санитарные – трое (1-9 ОМСП, огнестрельное ранение в состоянии наркотического опьянения), двое – 4 ОМСБр 2 АК РФ (в результате обстрела)", – написал защитник Украины.

Что касается военной техники, то ее потери зафиксированы в 4 ОМСБр 2 АК РФ – из-за обстрела оккупанты лишились одного автомобиля "Урал".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штабе ООС рассказали, что с 16 по 21 марта потери российско-оккупационных войск на Донбассе составили 13 человек, еще 22 получили ранения. Также были уничтожены три единицы техники: 120-мм миномет и два автомобиля "Урал".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" Вооруженные силы Украины
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