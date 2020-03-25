Террористы на Донбассе понесли серьезные потери живой силы и техники

Российские террористы на Донбассе 24 марта понесли серьезные потери личного состава, а также лишились одной единицы военной техники.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадим, отметив, что потери оккупантов были как боевыми, так и небоевыми.

Терористы "Л/ДНР" "Вечерние вести"

"Потери орков составили четыре человека и одну единицу военной техники. Безвозвратные – один (4 ОМСБр, во время хирургического вмешательства). Санитарные – трое (1-9 ОМСП, огнестрельное ранение в состоянии наркотического опьянения), двое – 4 ОМСБр 2 АК РФ (в результате обстрела)", – написал защитник Украины.

Что касается военной техники, то ее потери зафиксированы в 4 ОМСБр 2 АК РФ – из-за обстрела оккупанты лишились одного автомобиля "Урал".

Втрати орків склали 4 особи та 1 од. ВТ:

безповоротні - 1 ( 4омсбр (під час хірургічного втручання)

санітарні -3 (1 -9 омсп (вогнепальне поранення в стані наркотичного сп`яніння),

2 – 4 омсбр 2 АК (внаслідок обстрілу)

Втрати ОВТ : 1 од. АТ типу "Урал" (4 омсбр 2 АК - обстріл). — Сергей Нещадим (@nevedimka123) March 25, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штабе ООС рассказали, что с 16 по 21 марта потери российско-оккупационных войск на Донбассе составили 13 человек, еще 22 получили ранения. Также были уничтожены три единицы техники: 120-мм миномет и два автомобиля "Урал".

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