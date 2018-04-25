Террористы "ЛНР" пошли на очередную подлость против ВСУ

Российско-оккупационные войска в очередной раз сорвали процесс разведения войск в Станице Луганской.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО около 19:00 24 апреля боевики нарушили режим тишины на участке разведения сил и средств сторон неподалеку поселка.

"Обстрел позиций ВС Украины осуществлялся с применением крупнокалиберных пулеметов и продолжался около десяти минут", – сказано в сообщении.

В Штабе подчеркнули, что расценивают факт нарушения режима тишины как попытку избежать выполнения требований Рамочного решения по разведению сил и средств и отсутствие стремлений в главарей российско-оккупационной администрации к стабилизации ситуации на линии соприкосновения.

"В свою очередь, подразделения сил Антитеррористической операции готовы к началу процесса разведения при условии неукоснительного выполнения оккупантами требований Минских договоренностей", – заключили украинские военные.

Как сообщал "Обозреватель", в результате обстрелов 24 апреля на Донбассе были ранены 11 воинов АТО.