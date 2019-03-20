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Террористы "ЛНР" передали Украине 60 человек. Первые фото

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Террористы "ЛНР" в городе Счастье передали украинской стороне 60 человек, которые находились в пенитенциарных учреждениях временно оккупированной Луганской области.

Теперь они продолжат отбывать наказание на подконтрольной Украине территории, сообщила в Facebook Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"60 граждан Украины, которые были осуждены или не были осуждены, но содержавшихся в колониях, СИЗО Луганска", – рассказала она.

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Омбудсмен добавила, что 20 из 60 лично обращались с просьбой отбывать наказание на подконтрольных правительству территориях, остальные 40 – обращались в колонии. Около 10 человек уже завершили отбывать свое наказание – их освободят.

Денисова сообщила, что некоторые из заключенных больны туберкулезом.

"В следующий раз мы будем забирать наших граждан в конце апреля", – отметила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что за последние три месяца удалось переместить с неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области 135 заключенных, 22 из которых уже освобождены в связи с окончанием срока отбывания наказания.

Передача заключенных Украине

Передача заключенных Украине

Передача заключенных Украине

Передача заключенных Украине

Передача заключенных Украине

Передача заключенных Украине

Передача заключенных Украине

Передача заключенных Украине

Передача заключенных Украине

Передача заключенных Украине

Передача заключенных Украине

Передача заключенных Украине

Передача заключенных Украине

Передача заключенных Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, пленных украинцев в России поддержали на футбольном матче.

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Место
УкраинаЛуганск
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Путин Хуйло
Путин Хуйло
Лугандония занялясь экспортом. Экспортировать зеков, это все шо умеют русаки. Духовная скрепка русаков, поклонение службистам и зекам. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂. Зек поёт "Держи его на письменном столе" 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆. Зек и письменный стол!!!!!!😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂
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