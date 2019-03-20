Террористы "ЛНР" передали Украине 60 человек. Первые фото

Террористы "ЛНР" в городе Счастье передали украинской стороне 60 человек, которые находились в пенитенциарных учреждениях временно оккупированной Луганской области.

Теперь они продолжат отбывать наказание на подконтрольной Украине территории, сообщила в Facebook Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"60 граждан Украины, которые были осуждены или не были осуждены, но содержавшихся в колониях, СИЗО Луганска", – рассказала она.

Омбудсмен добавила, что 20 из 60 лично обращались с просьбой отбывать наказание на подконтрольных правительству территориях, остальные 40 – обращались в колонии. Около 10 человек уже завершили отбывать свое наказание – их освободят.

Денисова сообщила, что некоторые из заключенных больны туберкулезом.

"В следующий раз мы будем забирать наших граждан в конце апреля", – отметила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что за последние три месяца удалось переместить с неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области 135 заключенных, 22 из которых уже освобождены в связи с окончанием срока отбывания наказания.

Передача заключенных Украине

Передача заключенных Украине

Передача заключенных Украине

Передача заключенных Украине

Передача заключенных Украине

Передача заключенных Украине

Передача заключенных Украине

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