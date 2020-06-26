Террористы "Л/ДНР" стали вербовать на службу безработных и "штрафников", – разведка

Российские террористы "Л/ДНР" начали активную рекрутинговую кампанию для пополнения своих рядов безработными жителями оккупированных территорий Донбасса и боевиками, которые ранее были уволены из незаконных вооруженных формирований.

Об этом стало известно Главному управлению разведки, сообщается на сайте Министерства обороны Украины. Защитники отметили, что для воплощения своей цели командование российских оккупационных войск постоянно проводит агитационно-пропагандистские мероприятия среди населения ОРДЛО.

Особое внимание уделяется комплектованию должностей по военно-учетным специальностям механиков-водителей, разведчиков, минометчиков, артиллеристов, связистов и фельдшеров.

Основной целевой аудиторией пропагандистской кампании оккупантов с использованием СМИ и социальных сетей являются работники угледобывающих и металлургических предприятий, потерявшие работу или не получающие длительное время заработную плату.

"Вместе с тем командование отдельных соединений и частей российских оккупационных войск рассматривает потенциальными кандидатами лиц, которые ранее были уволены с военной службы за грубые нарушения воинской дисциплины", – рассказали украинские разведчики.

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 26 июня Сайт Минобороны Украины

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