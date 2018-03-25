Террористы Донбасса пошли в атаку: Украина понесла потери

25 марта в зоне АТО на Донбассе погиб один украинский военнослужащий в результате обстрелов террористов "ДНР".

Как сообщается в Facebook на странице пресс-центра штаба АТО, с начала суток российско-оккупационные войска совершили 19 обстрелов украинских позиций на донецком направлении.

"Из запрещенных минскими договоренностями 120 мм минометов агрессор обстрелял наши позиции в Опытном и Лебединском, а из минометов 82 калибра и танка вел огонь вблизи Песков. Также 82 мм минометы враг применил по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем по защитниках Авдеевки, Богдановки и Широкино, а крупнокалиберные пулеметы по нашим укреплениям в районе Верхнеторецкого", - говорится в сводке.

"Кроме того из стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции сил АТО вблизи шахты Бутовка, Каменки и трижды Марьинки", - написано в сообщении.

При этом на луганском направлении обстрелов зафиксировано не было.

Как писал "Обозреватель", ранее в "ДНР" заговорили о новом витке войны на Донбассе.