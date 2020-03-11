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11 марта • обновлено в 13:10
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Террористы "ДНР" запустили наглый фейк о ВСУ

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Российские террористы на Донбассе после подлого обстрела Объединенных сил под Песками запустили фейк об украинских защитниках. Они беспочвенно их обвинили в обстреле жилых домов временно оккупированной Горловки.

Об информационной провокации оккупантов предупредили на странице штаба ООС, отметив, что это может быть признаком подготовки террористов к атаке мирного населения Донбасса.

"Российские оккупационные войска, получив надлежащий огневой ответ от украинских воинов вблизи населенного пункта Пески, прибегли к применению очередной лживой информационной кампании с целью дискредитации подразделений ОС. В кремлевских информационно-пропагандистских ресурсах и их марионеточных сателлитах наблюдаются попытки распространить очередную фейковую информацию о якобы обстреле украинскими военнослужащими жилых домов временно оккупированной Горловки. Информация об обстреле абсолютно не соответствует действительности", – заверили защитники Украины.

Террористы "ДНР"

Террористы "ДНР"

"24 канал"

Кроме того, командование ООС подчеркнуло, что все тяжелое вооружение, согласно Минским соглашениям, находится в районах отвода. Но, как показывает опыт боевых действий, после подобных обвинений противник сам прибегает к вооруженным провокациям и обстреливает жилой сектор временно оккупированных населенных пунктов из тяжелого вооружения.

В этой связи в штабе ООС напомнили, что, согласно нормам международного гуманитарного права, оккупант несет полную ответственность за гражданское население на захваченных территориях.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина Горловка
Тег
ДНР
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