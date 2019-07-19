Террористы "ДНР" совершили подлое убийство на Донбассе: штаб ООС сообщил детали

Террористы "ДНР" в пятницу, 19 июля, обстреляли город Красногоровка (Донецкая область) на Донбассе, в результате мирный житель получил смертельные ранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК. Уточняется, что инцидент произошел около 10:00.

Установлено, что противник выстрелил из гранатомета СПГ-9 из направления Старомихайловки. Граната ОГ-9 взорвалась вблизи многоэтажки по улице Чайковского, 36.

Иллюстрация. Террористы на Донбассе Фокус

Раненым оказался 60-летний мужчина, который как раз находился на огороде недалеко от дома.

Его было немедленно доставлено в больницу в город Курахово. От полученных многочисленных осколочных ранений пострадавший скончался.

"Несмотря на существующие договоренности и нормы международного гуманитарного права, вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники в очередной раз совершили военное преступление, поскольку коварно применили оружие против мирного гражданского населения", – подчеркнули в штабе ООС.

Как писал OBOZREVATEL, 19 июля, на Донбассе погибли воины Вооруженных сил Украины Александр Бардалым и Джерелейко Роман.

Двое военных 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила попали под снайперский огонь вечером. Трагедия произошла на северных окраинах оккупированного Донецка.

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