Оккупанты получили по зубам: террористы "ДНР" снова понесли потери

Российские террористы на Донбассе снова понесли потери. Так, всего за несколько дней украинским защитникам удалось ликвидировать еще четырех оккупантов.
Об этом сообщается в сводке "Информационного сопротивления", опубликованной военным экспертом Константином Машовцом в Facebook.
"В период с 5 по 11 ноября подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 4 человека: 1 АК – 9 ОМСП (Новоазовск) двое военнослужащих, 2 АК – 4 ОМСБр (Алчевск) двое военнослужащих", – написал он.
Потери террористов на Донбассе
"24 канал"
Как сообщал OBOZREVATEL:
в период с 29 октября по 5 ноября потери оккупантов по подтвержденным данным составили шесть человек.
За 9 ноября террористы на Донбассе понесли потери в количестве шести человек. Из них трое – бесповоротные и трое санитарные.
10 ноября защитники ликвидировали еще одного боевика. Также один террорист был ранен.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.