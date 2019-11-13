Главная Новости
13 ноября • обновлено в 10:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Оккупанты получили по зубам: террористы "ДНР" снова понесли потери

637
Читать материал на украинском

Российские террористы на Донбассе снова понесли потери. Так, всего за несколько дней украинским защитникам удалось ликвидировать еще четырех оккупантов.

Об этом сообщается в сводке "Информационного сопротивления", опубликованной военным экспертом Константином Машовцом в Facebook.

"В период с 5 по 11 ноября подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 4 человека: 1 АК – 9 ОМСП (Новоазовск) двое военнослужащих, 2 АК – 4 ОМСБр (Алчевск) двое военнослужащих", – написал он.

Новости
ВСУ дали отпор террористам на Донбассе: у оккупантов потери

Потери террористов на Донбассе

Потери террористов на Донбассе

"24 канал"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Костянтин Машовець
Место
Украина
Теги
ДНР Информационное сопротивление
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-блоги

Топ-публикации