Оккупанты получили по зубам: террористы "ДНР" снова понесли потери

Российские террористы на Донбассе снова понесли потери. Так, всего за несколько дней украинским защитникам удалось ликвидировать еще четырех оккупантов.

Об этом сообщается в сводке "Информационного сопротивления", опубликованной военным экспертом Константином Машовцом в Facebook.

"В период с 5 по 11 ноября подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 4 человека: 1 АК – 9 ОМСП (Новоазовск) двое военнослужащих, 2 АК – 4 ОМСБр (Алчевск) двое военнослужащих", – написал он.

Потери террористов на Донбассе "24 канал"

Как сообщал OBOZREVATEL:

в период с 29 октября по 5 ноября потери оккупантов по подтвержденным данным составили шесть человек.

За 9 ноября террористы на Донбассе понесли потери в количестве шести человек. Из них трое – бесповоротные и трое санитарные.

10 ноября защитники ликвидировали еще одного боевика. Также один террорист был ранен.

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