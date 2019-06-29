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Террористы "ДНР" пошли на новую подлость на Донбассе: в ООС раскрыли детали

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Террористы "ДНР" утром 26 июня обстреляли дом во временно неподконтрольном правительстве Украины селе Пикузы (Донецкая область) на Донбассе.

Об этом информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook, подчеркивая, что боевики в очередной раз пытались обвинить в обстреле гражданских объектов подразделения Объединенных сил.

Указывается, информация об обстреле дома обнародована в ежедневном отчете СММ ОБСЕ. 26 июня наблюдатели миссии прибыли на место происшествия, где во дворе Дома культуры зафиксировали четыре воронки.

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Иллюстрация. Террористы на Донбассе

Иллюстрация. Террористы на Донбассе

Народна правда

"Кроме того, от осколков была иссеченная стена этого же двухэтажного здания. По мнению представителей миссии, воронки образовались в результате разрыва минометных мин 82 мм калибра, якобы выпущенных с западного направления", – отмечают в штабе ООС.

"Вместе с тем на улице Ахматовой, 37, во дворе сотрудники патруля обнаружили взрыватель и хвостовик реактивной гранаты. От ударной волны в нежилом доме были повреждены окна и оконные ставни", – продолжила пресс-служба.

Схема обстрела Дома культуры

Схема обстрела Дома культуры

facebook.com/pressjfo.news

Подчеркивается, что, на основании данных украинской стороны СЦКК, 26 июня в этом районе противник дважды открывал огонь, а именно в 17:40 и 18:25. Украинские подразделения огонь в ответ не открывали, в связи с чем причастность украинских армейцев к инциденту не подтверждается.

"Провокационные обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации направлены исключительно на дискредитацию подразделений Объединенных сил в глазах мирного населения", – подытожили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила 30 реактивных систем залпового огня "Град", размещенных с нарушением линий отвода в оккупированных районах Луганской области на Донбассе.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Теги
ООСВооруженные силы УкраиныДНРНовости ДНРтеррористы "ДНР"фейкиОБСЕНовости Донбасса
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
якобы выпущенных с западного направления", – отмечают в штабе ООС.....у меня всё
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