Террористы "ДНР" пошли на новую подлость на Донбассе: в ООС раскрыли детали

Террористы "ДНР" утром 26 июня обстреляли дом во временно неподконтрольном правительстве Украины селе Пикузы (Донецкая область) на Донбассе.

Об этом информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook, подчеркивая, что боевики в очередной раз пытались обвинить в обстреле гражданских объектов подразделения Объединенных сил.

Указывается, информация об обстреле дома обнародована в ежедневном отчете СММ ОБСЕ. 26 июня наблюдатели миссии прибыли на место происшествия, где во дворе Дома культуры зафиксировали четыре воронки.

Иллюстрация. Террористы на Донбассе Народна правда

"Кроме того, от осколков была иссеченная стена этого же двухэтажного здания. По мнению представителей миссии, воронки образовались в результате разрыва минометных мин 82 мм калибра, якобы выпущенных с западного направления", – отмечают в штабе ООС.

"Вместе с тем на улице Ахматовой, 37, во дворе сотрудники патруля обнаружили взрыватель и хвостовик реактивной гранаты. От ударной волны в нежилом доме были повреждены окна и оконные ставни", – продолжила пресс-служба.

Схема обстрела Дома культуры facebook.com/pressjfo.news

Подчеркивается, что, на основании данных украинской стороны СЦКК, 26 июня в этом районе противник дважды открывал огонь, а именно в 17:40 и 18:25. Украинские подразделения огонь в ответ не открывали, в связи с чем причастность украинских армейцев к инциденту не подтверждается.

"Провокационные обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации направлены исключительно на дискредитацию подразделений Объединенных сил в глазах мирного населения", – подытожили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила 30 реактивных систем залпового огня "Град", размещенных с нарушением линий отвода в оккупированных районах Луганской области на Донбассе.

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