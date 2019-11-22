Оккупанты в мирном населенном пункте подорвали авто ВСУ: ранены трое бойцов. Жуткие фото

Террористы "ДНР" в четверг, 21 ноября, в мирном населенном пункте Шумы Донецкой области атаковали ракетой украинский военный автомобиль.

В результате трое военнослужащих получили контузию, среди них – одна женщина. Об этом сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Пострадавшие находятся на лечении в военном госпитале, состояние их здоровья удовлетворительное.

Последствия попадания ракеты facebook.com/pressjfo.news

Уточняется, что авто было подбито из противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот".

"Данный автомобиль на момент обстрела даже не находился на передовой линии обороны... Машина обеспечения просто развозила продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции.

Такой подлости, чтобы в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применено такое мощное оружие, никто просто не ожидал", – рассказал воин Вооруженных сил Виктор.

Последствия попадания ракеты facebook.com/pressjfo.news

Он добавил, что пуск ракеты осуществлялся с расстояния около 2,5 км. На такой дальности управлять боеприпасом очень трудно.

Террорист, который управлял ПТРК, пытался "завести" ракету именно в кабину, но четко не рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова.

Последствия попадания ракеты facebook.com/pressjfo.news

Последствия попадания ракеты facebook.com/pressjfo.news

Последствия попадания ракеты facebook.com/pressjfo.news

Последствия попадания ракеты facebook.com/pressjfo.news

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинская разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе устроили провокацию в зоне разведения войск. В темное время суток они скрыто перемещают на новые позиции вооружение, которое подлежит отводу от линии разграничения.

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