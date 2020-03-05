Террористы "ДНР" подняли панику фейком о наступлении ВСУ

Российские террористы "ДНР"стали массово распространять фейк о якобы подготовке Объединенных сил к наступлению. Так они рассчитывают запугать местное население и мобилизовать ряды своих наемников.

Как сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец на своей странице в Facebook, кампания дезинформации оккупантов приобрела масштабы информационно-психологической специальной операции. Она направлена на население Горловки и ее окрестностей.

Террористы "ДНР" "24 канал"

"Подконтрольные оккупационной администрации СМИ, а также информационные структуры из состава самой оккупационной группировки активно распространяют в этом районе некие "достоверные сведения разведки" о якобы предстоящем в ближайшее время "широкомасштабном наступлении ОС на Горловском направлении", – говорится в сводке.

Кроме того, часть подчиненных информационных структур оккупационной группировки задействована в информационно-психологической спецоперации по воздействию на ту часть населения ОРДЛО, которая активно выражает недовольство из-за использования террористами жилых кварталов населенных пунктов для обустройства своих огневых позиций.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ЛНР" опозорились с очередной ложью о ВСУ. Они выдали уничтоженную машину боевиков за гражданское транспортное средство, но их фейк раскрыло фото сгоревшего авто с остатками военного российского маскхалата.

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