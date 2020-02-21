Главарь бригады "Восток" террористов "ДНР" Александр Ходаковский признал, что обычные люди на оккупированных территориях буквально выживают. Шикарный образ жизни ведут только представители самопровозглашенной "власти".

Правду об обнищании ОРДЛО он рассказал в интервью пропагандистскому изданию "Комсомольская правда" и добавил, что даже сторонники псевдореспублик разочаровались в своих убеждениях.

"Ушли эйфория и опьянение 2014 года. На сегодня у нас огромная разобщенность в обществе. О какой социальной справедливости можно говорить, если кто-то катается на машинах премиум-класса, а кто-то не знает, чем завтра кормить детей? У нас формируется элитарная прослойка, а большинство еле сводит концы с концами", – сказал оккупант.

Жизнь в "ДНР" "Диалог.UA"

Также он обратил внимание на проблему огромной безработицы, которую игнорируют оккупационные власти "ДНР".

"К тому же территория у нас дотационная. Россия нам помогает. Так почему средства не доходят до всех? Почему чиновники могут гулять в ресторанах и ездить на дорогих авто? Они эти деньги заработали? Почему тогда этого же не может позволить себе, например, семья шахтера?" – возмутился террорист Ходаковский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в сети появилось видео, на котором Ходаковский признался, что лично отдал приказ об артобстреле родного города Ясиноватая на Донбассе.

Также террорист "ДНР" рассказал, как сразу 90 наемников Путина без предупреждения сбежали от украинских защитников в районе Авдеевки на Донбассе.

Кроме того, боевик выдал признание о том, как террористы "спасли" от "фашистов" гостиницу "Прага" в Донецке. Там раньше "жил" батальон Захара Прилепина, который, по его словам, полностью разгромил и разграбил здание.

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