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21 февраля • обновлено в 05:37
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"Сводят концы с концами": террорист Ходаковский рассказал, как нищают люди в "ДНР"

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Главарь бригады "Восток" террористов "ДНР" Александр Ходаковский признал, что обычные люди на оккупированных территориях буквально выживают. Шикарный образ жизни ведут только представители самопровозглашенной "власти".

Правду об обнищании ОРДЛО он рассказал в интервью пропагандистскому изданию "Комсомольская правда" и добавил, что даже сторонники псевдореспублик разочаровались в своих убеждениях.

"Ушли эйфория и опьянение 2014 года. На сегодня у нас огромная разобщенность в обществе. О какой социальной справедливости можно говорить, если кто-то катается на машинах премиум-класса, а кто-то не знает, чем завтра кормить детей? У нас формируется элитарная прослойка, а большинство еле сводит концы с концами", – сказал оккупант.

Жизнь в "ДНР"

Жизнь в "ДНР"

"Диалог.UA"

Также он обратил внимание на проблему огромной безработицы, которую игнорируют оккупационные власти "ДНР".

"К тому же территория у нас дотационная. Россия нам помогает. Так почему средства не доходят до всех? Почему чиновники могут гулять в ресторанах и ездить на дорогих авто? Они эти деньги заработали? Почему тогда этого же не может позволить себе, например, семья шахтера?" – возмутился террорист Ходаковский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Александр Ходаковский
Место
Украина
Тег
ДНР
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