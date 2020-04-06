Террорист "ДНР", основатель батальона боевиков "Восток" Александр Ходаковский признался, что у псевдореспублик нет шансов захватить всю территорию левобережной Украины.

Более того, в интервью пропагандистскому пророссийскому ресурсу "Журналистская правда" он заявил, что у оккупантов вряд ли получится даже полностью заполучить контроль над Донбассом.

"Нынешняя линия фронта "ЛНР" и "ДНР" составляет примерно 360 километров, на которой расположены два армейских корпуса, плюс подразделения, которые находятся в промежутках. Это внутренние войска, в основном внутренние войска "МВД". В случае выхода на границы областей, линия фронта составила бы 720 километров. В случае выхода на линию реки Днепр, линия фронта составила бы 1400 километров", – пожаловался он.

Александр Ходаковский "Газета.Ру"

"Если мы сегодня принимаем решение завтра двигаться, то мы, как минимум, должны иметь ресурс в руках. Мы сейчас едва-едва перекрываем, например, линию фронта 340-360 километров. То есть, в соплю вытянутую. Второй линии обороны нет. То есть, нам едва-едва хватило того ресурса, а мы ведь не наращивали с 2014 года численность наших вооруженных сил", – добавил террорист, рассказывая об упадке в армии оккупантов.

Ходаковский уточнил, что без мобилизации не получится даже удержать под контролем всю территорию Донецкой и Луганской областей, которую "Л/ДНР" мечтали захватить полностью.

"И если мы сегодня принимаем решение выходить завтра на линию разграничения, например… По областям, я имею ввиду, по старой административной границе. Какими ресурсами? Ну, вышли мы на отдельных направлениях, но закрыть-то нечем", – разоткровенничался террорист.

При этом он подчеркнул, что армия Украины обладает куда большим ресурсом. "У них же ресурсы не в пример больше, чем наши. У них же там целое государство стоит за этим. И они одни части выводят, другие заводят. Там спецподготовка постоянно у них какая-то проходит, модернизация их потенциала технического тоже постоянно происходит, то есть какие-то новые образцы техники", – завистливо сказал Ходаковский.

"Украинские заводы работают, они шлепают дорогущие ПТУРы, а этими ПТУРами потом пользуются, не считаясь со стоимостью. Нажал на кнопку, и вылетело изделие стоимости там какого-нибудь автомобиля среднего класса. То есть, они не чувствуют особого дефицита, а в то же время мы по всем параметрам находимся в дефиците. Особенно людей. Людей не хватает", – пожаловался он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в сети появилось видео, на котором Ходаковский признался, что лично отдал приказ об артобстреле родного города Ясиноватая на Донбассе.

Также террорист "ДНР" рассказал, как сразу 90 наемников Путина без предупреждения сбежали от украинских защитников в районе Авдеевки на Донбассе.

Кроме того, боевик выдал признание о том, как террористы "спасли" от "фашистов" гостиницу "Прага" в Донецке. Там раньше "жил" батальон Захара Прилепина, который, по его словам, полностью разгромил и разграбил здание.

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