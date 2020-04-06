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7 апреля • обновлено в 00:15
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Террорист Ходаковский признался в провале плана "Л/ДНР" по захвату Украины: не удержим и Донбасс

1.8т
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Террорист "ДНР", основатель батальона боевиков "Восток" Александр Ходаковский признался, что у псевдореспублик нет шансов захватить всю территорию левобережной Украины.

Более того, в интервью пропагандистскому пророссийскому ресурсу "Журналистская правда" он заявил, что у оккупантов вряд ли получится даже полностью заполучить контроль над Донбассом.

"Нынешняя линия фронта "ЛНР" и "ДНР" составляет примерно 360 километров, на которой расположены два армейских корпуса, плюс подразделения, которые находятся в промежутках. Это внутренние войска, в основном внутренние войска "МВД". В случае выхода на границы областей, линия фронта составила бы 720 километров. В случае выхода на линию реки Днепр, линия фронта составила бы 1400 километров", – пожаловался он.

Александр Ходаковский

Александр Ходаковский

"Газета.Ру"

"Если мы сегодня принимаем решение завтра двигаться, то мы, как минимум, должны иметь ресурс в руках. Мы сейчас едва-едва перекрываем, например, линию фронта 340-360 километров. То есть, в соплю вытянутую. Второй линии обороны нет. То есть, нам едва-едва хватило того ресурса, а мы ведь не наращивали с 2014 года численность наших вооруженных сил", – добавил террорист, рассказывая об упадке в армии оккупантов.

Ходаковский уточнил, что без мобилизации не получится даже удержать под контролем всю территорию Донецкой и Луганской областей, которую "Л/ДНР" мечтали захватить полностью.

"И если мы сегодня принимаем решение выходить завтра на линию разграничения, например… По областям, я имею ввиду, по старой административной границе. Какими ресурсами? Ну, вышли мы на отдельных направлениях, но закрыть-то нечем", – разоткровенничался террорист.

При этом он подчеркнул, что армия Украины обладает куда большим ресурсом. "У них же ресурсы не в пример больше, чем наши. У них же там целое государство стоит за этим. И они одни части выводят, другие заводят. Там спецподготовка постоянно у них какая-то проходит, модернизация их потенциала технического тоже постоянно происходит, то есть какие-то новые образцы техники", – завистливо сказал Ходаковский.

"Украинские заводы работают, они шлепают дорогущие ПТУРы, а этими ПТУРами потом пользуются, не считаясь со стоимостью. Нажал на кнопку, и вылетело изделие стоимости там какого-нибудь автомобиля среднего класса. То есть, они не чувствуют особого дефицита, а в то же время мы по всем параметрам находимся в дефиците. Особенно людей. Людей не хватает", – пожаловался он.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Александр Ходаковский
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ДНР Новости ЛНР
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Дayнбaccяне, какие ж вы тупые
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
КОРОЧЕ НЕ СЦАЛИ ЫІ НАШИ ПРАВИТЕЛИ ДАВНО БІЫ РАЗДАВИЛИ КЛОПА
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Плачь сепара, перевод - хубло дай денег, бухать больше не на что, бутылок чтоб сидеть нет.
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