Террорист Гиркин пожаловался, что его выгнали с работы в России
Игорь Гиркин (Стрелков)
Террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который ранее был "министром обороны ДНР", пожаловался на то, что уволен с работы в России из-за своей репутации.
Об этом боевик написал на личной странице в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте". Скриншот его сообщения обнародовал в Telegram офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "Даже в России понимают зашквар ФСБшника Гиркина (Стрелкова)", – отметил защитник.
Стрелков пожаловался, что его уволили с работы
В частности, Гиркин заявил, что его поставили перед фактом: компания не хочет проблем для всех сотрудников из-за связей с ним.
"Начинаю искать новую работу. На нынешней мне, со всем уважением, сообщили, что рисковать ради меня одного всей фирмой с сотнями сотрудников более не в состоянии", – возмутился оккупант.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в интервью журналисту Дмитрию Гордону Гиркин сам признался в причастности к убийству в апреле 2014 года украинцев Владимира Рыбака, Юрия Дяковского и Юрия Поправко.
Он заявил, что не жалеет об убийстве этих людей, поскольку они якобы были "врагами". Впрочем террорист солгал, сказав, что украинцев сразу застрелили и не пытали.
16 июня Гиркину (Стрелкову) официально было объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, ранее террорист "ДНР" Александр Бородай заявил, что Гиркин психически болен, хотя и не признает этого. Боевик отметил, что душевный недуг его бывшего сослуживца развивался длительное время и является наследственным.
Также Бородай рассказал, что Гиркин нашел на Донбассе новую жену, а предыдущую с детьми с инвалидностью выселил из московской квартиры в сарай под Ростовом-на-Дону.