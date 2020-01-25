"Теперь его еб*шить будем": в сеть слили новый компромат на Трубу

В сеть слили новую запись разговора, участие в котором принимает, предположительно, бывший директор ГБР Роман Труба. Речь идет о давлении на бывшего народного депутата Александра Третьякова.

Собеседником Трубы, вероятно, выступает руководитель патронатной службы ГБР Александр Удовиченко. Запись появилась в Telegram-канале "Трубу прорвало". Разговор состоялся 26 июля 2019 года.

Между ними якобы состоялся следующий диалог:

Удовиченко: Не, ну бл*ть. А что Шура с Чаузом разговаривал?

Труба: Ну бл*ть, х**ня. Говорит это делаем с этим. ОНИ хотят еб*шить, бл*ть. Теперь будем еб*шить Третьякова, бл*ть.

Удовиченко: Да правильно, давайте.

Труба: Да я об этом договорился. Не просто Шурика еб*шить, Третьякова будем еб*шить.

Удовиченко: Роман Михалыч, мы с вами доверяем друг другу. Если вы мне говорите, например, любое. Саша, выпрыгны в окно, потому что так надо - я выпрыгиваю.

Роман Труба и Александр Третьяков Коллаж

Ранее OBOZREVATEL писал, что международные эксперты подтвердили идентичность голоса экс-главы ГБР Романа Трубы на записях из его кабинета, на которых он обсуждает с представителями Офиса президента и другими должностными лицами политическое преследование пятого президента Петра Порошенко.

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