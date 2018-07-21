"Тащило еще 30 метров!" Очевидец рассказал жуткие подробности ДТП под Житомиром

Во время смертельной аварии в Житомирской области возле села Глубочица все пассажиры автобуса, которые сидели в первом ряду возле водителя, погибли мгновенно.

Такие подробности рассказал очевидец аварии, сообщает Dtp.kiev.ua в Facebook. "В тот момент сидел в машине на парковке. Прямо на глазах такое произошло. Я просто не понимаю, почему говорят, что фура стояла, если она ехала. И скорость не велика была - 60 км примерно. И она ехала в полноценной правой стороне. И тут в нее влетел бус. Она их потащила до 30 метров и остановилась почти на обочине. Я там был минут 40", - рассказывает мужчина.

По его словам, на первый взгляд казалось, что погибших вдвое меньше.

"Девушка, которая выпала с буса, метров десять еще по асфальту переворачивалась, но первые 10 минут еще была жива", - вспомнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 20 июля, в Украине в течение дня произошли четыре крупные смертельных аварии на дорогах, жертвами которых стал 21 человек.