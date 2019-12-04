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4 декабря • обновлено в 09:50
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Мощь и сила брони: танкисты ООС показали яркое видео с Донбасса

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Резервисты Вооруженных сил Украины провели масштабные танковые учения в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе.

Они отработали прорыв минных заграждений, отражение наступления и контратаку и опубликовали зрелищное видео на странице штаба ООС (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Такого масштаба учения мы проводим раз в месяц. Также два раза в неделю подразделения поднимаются по тревоге с выходом на условный огневой рубеж для выполнения поставленных задач", – рассказал заместитель комбрига 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода Юрий Крупко.

Танковые учения ВСУ

Танковые учения ВСУ

Скриншот видео

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По его словам, такие учения проводят не в определенное заранее время, чтобы бойцы были готовы днем ​​и ночью при любых условиях выполнять боевые задачи.

"Ребята на "нуле" должны быть уверены – в кратчайшие сроки они получат поддержку", – подчеркнул Крупко.

В свою очередь начальник штаба танкового батальона 28-й ОМБр капитан Тарас Хомич рассказал, что учения показали тренированность резервов всех уровней.

"Резерв комбрига, который играл наступательную роль, и резерв командира ОТУ – танковые подразделения, которые работали параллельно. Один отражал нападение условного противника, а второй контратаковал и восстанавливал контроль за "нулевыми позициями", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее резервисты 93-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ провели тактические учения с боевой стрельбой. Военные оттачивали умение уничтожать врага огнем батареи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Также масштабные учения в зоне ООС на Луганщине провели танкисты ВСУ. Они выполнили учебные задачи по выходу на огневой рубеж и уничтожению условного противника.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А четвертый танк скоро построят?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Масштаб поражает )))
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