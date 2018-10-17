''Там бомбят, ты маме позвонил?'' Студент-очевидец снял жуткое видео стрельбы в Керчи

В сети появилось видео, снятое студентами Керченского политехнического колледжа, где днем 17 октября прогремели взрывы и стрельба.

Ролик записан молодыми людьми, которые пытаются найти выход из территории учебного учреждения после начала инцидента.

"Там бомбят. Ты маме позвонил? Бл*дь, там стреляют еще", - сказал во время бега один из студентов.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Как писал OBOZREVATEL, в здании колледжа сработало взрывное устройство, а перед этим было слышно звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта найден мертвым.