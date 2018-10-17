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''Там бомбят, ты маме позвонил?'' Студент-очевидец снял жуткое видео стрельбы в Керчи

38.9тЧитать материал на украинском

В сети появилось видео, снятое студентами Керченского политехнического колледжа, где днем 17 октября прогремели взрывы и стрельба.

Ролик записан молодыми людьми, которые пытаются найти выход из территории учебного учреждения после начала инцидента.

"Там бомбят. Ты маме позвонил? Бл*дь, там стреляют еще", - сказал во время бега один из студентов.

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Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Как писал OBOZREVATEL, в здании колледжа сработало взрывное устройство, а перед этим было слышно звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта найден мертвым.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
Объекты
видеострельбавзрывывзрыв
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Джантимиров Андрей
Джантимиров Андрей
И везде валяются визитки Яроша😂😂😂🤣. Мои поздравления, предатели!!!! Теперь вы точно в пидарашке, со всеми вытекающими... а ну ка напомнитемне, при Украине было хоть что то подобное????? Камни с неба они такие. Бабки в экстазе орали - раися, раися, а мрут внуки!!!! Это кара за предательство!!!!
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Ларченко Олег
Ларченко Олег
Да уж, по мусорке бегать не очень удобно, а сказали территория заведения.
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Кузин Геннадий
Кузин Геннадий
Раньше такое случалось только в пиндосовских учебных заведениях, а теперь докатилось и до нас. Вот они плоды западной демократии (((
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Ларченко Олег
Ларченко Олег
Кузин Геннадий,просвети , в каком штате Беслан ?
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5
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