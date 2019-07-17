Пытки в тайной тюрьме в Мариуполе: в СБУ ответили на громкое обвинение

Российские пропагандисты обнародовали "доказательства" наличия в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы для террористов и тех, кто симпатизирует донбасским "республикам".

"Свидетели" якобы появились после скандальной пресс-конференции предателя, бывшего подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, которую он дал в марте текущего года, пишут "РИА Новости".

Издание нашло "потерпевших", которые узнали Прозорова и поделились подробными описаниями пыток, которым они якобы подвергались. Так, некая Татьяна Ганжа заявила, что провела в так называемой библиотеке – тайной тюрьме – 10 дней. По ее словам, ее избивали и угрожали "ямой или рвом".

Тайная тюрьма, иллюстрация Телеканал 24

Еще один "свидетель" "РИА Новости" – Ольга Селецкая, якобы задержанная "Азовом" в августе 2014 года и проведшая в "библиотеке" сутки. Она также заявила о том, что в тайной тюрьме практиковали "изощренные пытки".

Российские пропагандисты обнародовали "показания" журналистки Елены Блохи. Та заявила о том, что была захвачена с сыном бойцами "Азова" по дороге в аннексированный Крым в августе 2014 года, поскольку состояла в "черных списках" за "непредвзятое освещение событий в Донецке".

В комментарии OBOZREVATEL спикер СБУ Елена Гитлянская заявила:

"Это фейк российской пропаганды, не имеющий ничего общего с действительностью. Это делается и разгоняется не в первый раз".

"Мы действуем исключительно в рамках законодательства, Конституции, и не нарушаем ее ни в какой мере", – подчеркнула она.

Как писал OBOZREVATEL, в марте текущего года в Россию сбежал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он признался, что после Майдана работал на страну-агрессора. Коллаборационист работал в центральном аппарате СБУ и с 2014 года снабжал Россию секретными данными о ходе АТО. Во время пресс-конференции, организованной кремлевскими пропагандистами, он озвучил ряд циничных фейков о защитниках Украины. В частности заявил, что на Донбассе якобы есть украинские тайные тюрьмы, одна из которых находится на мариупольском аэродроме.

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