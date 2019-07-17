Пытки в тайной тюрьме в Мариуполе: в СБУ ответили на громкое обвинение

Российские пропагандисты обнародовали "доказательства" наличия в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы для террористов и тех, кто симпатизирует донбасским "республикам".
"Свидетели" якобы появились после скандальной пресс-конференции предателя, бывшего подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, которую он дал в марте текущего года, пишут "РИА Новости".
Издание нашло "потерпевших", которые узнали Прозорова и поделились подробными описаниями пыток, которым они якобы подвергались. Так, некая Татьяна Ганжа заявила, что провела в так называемой библиотеке – тайной тюрьме – 10 дней. По ее словам, ее избивали и угрожали "ямой или рвом".
Тайная тюрьма, иллюстрация
Телеканал 24
Еще один "свидетель" "РИА Новости" – Ольга Селецкая, якобы задержанная "Азовом" в августе 2014 года и проведшая в "библиотеке" сутки. Она также заявила о том, что в тайной тюрьме практиковали "изощренные пытки".
Российские пропагандисты обнародовали "показания" журналистки Елены Блохи. Та заявила о том, что была захвачена с сыном бойцами "Азова" по дороге в аннексированный Крым в августе 2014 года, поскольку состояла в "черных списках" за "непредвзятое освещение событий в Донецке".
В комментарии OBOZREVATEL спикер СБУ Елена Гитлянская заявила:
"Это фейк российской пропаганды, не имеющий ничего общего с действительностью. Это делается и разгоняется не в первый раз".
"Мы действуем исключительно в рамках законодательства, Конституции, и не нарушаем ее ни в какой мере", – подчеркнула она.
Как писал OBOZREVATEL, в марте текущего года в Россию сбежал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он признался, что после Майдана работал на страну-агрессора. Коллаборационист работал в центральном аппарате СБУ и с 2014 года снабжал Россию секретными данными о ходе АТО. Во время пресс-конференции, организованной кремлевскими пропагандистами, он озвучил ряд циничных фейков о защитниках Украины. В частности заявил, что на Донбассе якобы есть украинские тайные тюрьмы, одна из которых находится на мариупольском аэродроме.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.