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19 декабря • обновлено в 14:39
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Сытника официально внесли в список коррупционеров: что это значит

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Директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника внесли в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Основанием для этого стало постановление суда, которым директор НАБУ признан виновным в нарушении требований статьи 23 закона Украины "о предотвращении коррупции" и совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Судебное решение Сарненского районного суда Ровенской области от 6 сентября 2019 №572/2133/19 вступило в законную силу 13 декабря.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Артем Сытник
Место
Украина
Теги
Национальное антикоррупционное бюро Украины коррупция
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