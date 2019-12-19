Сытника официально внесли в список коррупционеров: что это значит

Директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника внесли в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Основанием для этого стало постановление суда, которым директор НАБУ признан виновным в нарушении требований статьи 23 закона Украины "о предотвращении коррупции" и совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Судебное решение Сарненского районного суда Ровенской области от 6 сентября 2019 №572/2133/19 вступило в законную силу 13 декабря.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Сытник со своей семьей отдыхает в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" не первый год.

За период с 2017 по 2019 года Сытник был в угодье минимум пять раз. За каждый уикенд было заплачено в среднем около 100 тыс. гривен.

За счет друга директора НАБУ на стол подавали колбасы, сыры, сладости, элитный алкоголь – коньяк Hennessy, виски Chivas Regal, водку Grey Goose.

В последний отдых гости разбили два квадроцикла марки Bagi BRP 1000, средняя цена за одну единицу такой техники – $8,5 тысяч.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против директора Национального антикоррупционного бюро из-за незадекларированного отдыха.

6 сентября 2019 года Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области. Тот несколько лет подряд за счет одного из бизнесменов отдыхал на элитном курорте.

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