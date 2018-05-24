Убийство Вороненкова: на ГПУ подали в суд

Сын российского криминального авторитета Владимира Тюрина Дмитрий подал в суд иск на Генеральную прокуратуру Украины о защите чести и достоинства с требованием признать недостоверной информацию о том, что Тюрин-младший является посредником преступной группы в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

"Нас интересует восстановление правды и желание восстановить репутацию Дмитрия Тюрина... На пресс-конференции генпрокурора произошла огромная ошибка, которую необходимо исправить", - сказал швейцарский юрист Николя Руйе на пресс-конференции в Киеве в четверг, 24 мая, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, генпрокурор Юрий Луценко вспомнил Дмитрия Тюрина как посредника преступной группы, рассказывая о расследовании убийства Вороненкова.

Адвокат отметил, что иск в Печерский суд был подан в мае, ответчиком в иске является ГПУ, заседание назначено на 2 июля. Юристы требуют признать недостоверной информацию, опубликованную генпрокурором, который выступает по иску как лицо, не заявляющее самостоятельные требования на стороне ответчика.

Защитники россиянина также утверждают, что информация, распространенная ГПУ, вредит его чести, достоинству и деловой репутации.

"Также заявляем, что господин Тюрин не имеет никакого отношения к вышеупомянутому преступления, поскольку в Киев прилетал в личных целях", - отметили юристы.

В обращении также отмечается, что в ответ на ряд адвокатских запросов в правоохранительные органы было получено подтверждение, что в отношении Дмитрия Тюрина нет никаких уголовных дел.

Вороненков был застрелен 23 марта 2017 года в центре Киева, когда направлялся на встречу с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Экс-депутат получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот и скончался на месте.

Убийцей Вороненкова оказался 28-летний экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, уроженец Севастополя, проживавший в Днепре.

В октябре 2017 года ГПУ заявила, что заказчиком убийства является российский криминальный авторитет Владимир Тюрин.

В начале мая прокуратура завершила расследование убийства Вороненкова.