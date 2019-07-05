Сын уехал в Россию: новый глава Луганской ОГА сделал скандальное признание

Виталий Комарницкий, который был утвержден Кабинетом министров на должность главы Луганской ОГА, ответил на обвинения в поддержке "ЛНР" в 2014 году и рассказал о сыне, который уехал в Россию.

Своей позицией поделился он в интервью "Интерфакс-Украина". Ректор Луганского университета внутренних дел напомнил, как в Луганск прибыли Внутренние войска из Хмельницкой и Винницкой области.

"Скажем так, мягко говоря, не все согласились их принять. Они все размещались у меня. Вот они у меня были по 3 мая 2014 года, когда опять же не мной было принято решение их вывезти, переселить в аэропорт. Я был против. Но не я принимал это решение", – заверил Комарницкий.

Виталий Комарницкий InfoResist

Он рассказал, что в городе устроили протест против пребывания упомянутых войск и бросали в здание университета бутылки с зажигательной смесью.

"До последней секунды на флагштоке был флаг Украины, весь "израненный" уже. Поэтому если бы у нас была какая-то другая позиция… Нас потом захватили, разграбили. Это было уже в августе 2014 года. Пять моих сотрудников "бросали на подвал". Так что во всем должна просматриваться какая-то логика", – рассказал он.

По словам Комарницкого, после переезда университета в Сумы, он прошел полиграф. "Мы вышли ровно тогда, когда нам дали команду. Мы – люди военные, и не можем без приказ", – оправдался он.

Виталий Комарницкий Цензор.НЕТ

Кроме того, он раскрыл скандальные данные о своем младшем сыне Артеме, бывшем следователе ГУ МВД Украины в Луганской области. По словам Комарницкого, он уехал в 2011 году в Россию и с 2014 года больше не виделся с семьей.

Отметим, старший сын будущего главы Луганской ОГА Максим – прокурор в одном из отделов в Главной военной прокуратуре Украины.

Комарницкий также рассказал, что был депутатом местных советов от поселкового до областного, чтобы отстаивать интересы университета, ректором которого стал в 2007 году.

Он заверил, что в 2010 году баллотировался в Луганский облсовет от Партии регионов из тех же соображений. Кроме того, Комарницкий сказал, что в состав политсилы он не входил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что Комарницкий основал религиозную общину вместе с "партнерами " из "ЛНР".

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