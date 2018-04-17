Сын Че Гевары приехал в Крым

Сын кубинского революционера Эрнесто Че Гевары прибыл в аннексированный Крым на открытие выставки фотодокументов.

Мероприятие посвящено его отцу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Министерства культуры".

"Эрнесто Гевара уже находится в Крыму. В среду (18 апреля, — Ред) запланировано открытие выставки "Эрнесто Че Гевара. Путь свободы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие пройдет в библиотеке имени Ивана Франко в Симферополе.

Сын Эрнесто Че Гевары

Эрнесто Гевара является младшим сыном покойного Че от второго брака. Кубинского революционера расстреляли 9 октября 1967 года в джунглях Боливии. В тот момент Эрнесто было два года.

Эрнето Гевара

В 2014 году он открыл в честь памяти отца на Кубе туристическое агентство, предлагающее путевки на мотоциклах. Он назвал фирму La Pоderosa Tоurs.

Эрнесто Гевара открытие турфирмы

Эрнесто Че Гевара

Как сообщал "Обозреватель", делегация президента Сирии Башара Асада собралась в аннексированный Крым на Ялтинский международный экономический форум.