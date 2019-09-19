"Сведение счетов": мэр пристоличной Украинки обвинила местную СБУ в преступлении

Пятница, 13-е принесла жителям небольшого городка Украинка в Киевской области шокирующую новость: в здании Украинского городского совета спецназовцы, вооруженные автоматами, проводят обыски. В течение целого дня сотрудники службы безопасности в рамках уголовного производства, связанного с земельными аферами, которые осуществляли несколько местных жилищно-строительных кооперативов, выносили из здания кипы документов и цифровые носители информации.

Впрочем, на этом сюрпризы не закончились. Сразу после визита сотрудников СБУ секретарь городского совета Татьяна Кучер, которая с ноября прошлого года исполняет обязанности председателя Украинского городского совета, сделала громкое заявление: проведенные обыски – расправа руководства районного управления СБУ за отказ "сотрудничать" с ними и аффилированными с ними фирмами в проведении многомиллионных тендеров.

OBOZREVATEL пообщался с Татьяной Кучер, чтобы разобраться в том, что же происходит в Украинке.

- После обысков, которые проводили сотрудники Службы безопасности Украины в здании Украинского городского совета, вы сделали очень серьезное заявление и озвучили очень тяжелые обвинения в адрес руководителя местного управления СБУ. Расскажите, с чем связываете события пятницы и кого и в чем, собственно, обвиняете?

- Я не просто связываю эти обыски с конкретными должностными лицами СБУ. Я на 100% знаю, что это их рук дело. Потому что они неоднократно предупреждали меня, что я буду иметь проблемы. Я отказывалась соглашаться на их требования признавать приближенные к ним фирмы победителями по важным для города тендерам, в частности по реконструкции коллекторов, в чем давно нуждается наш город. Мне прямым текстом говорили: сделают все, чтобы заставить меня признать победителями тендеров юрлица, которые они назовут.

- Давно это началось?

- Еще при предыдущем руководстве СБУ Обуховского района. Мне прямо сказали: победителем тендеров по реконструкции коллекторов на 23 миллиона гривен должна быть приближенная к сотрудникам СБУ фирма.

Я тогда категорически отказалась. Сказала, что это незаконно, а у нас тендер должен пройти на законных основаниях. И победит в нем та организация, которая будет отвечать всем критериям отбора.

Тогда и услышала впервые, что мне создадут большие проблемы, если не уступлю.

Проблемы начались практически сразу. Меня без каких-либо законных оснований забрали сотрудники СБУ перед тем, как мы должны были провести очередную сессию горсовета. Безосновательно удерживали. Затем отпустили. Сказали: это была репетиция. В следующий раз, мол, будь покладистей.

Я никогда никому не позволяла на себя давить. Поэтому сразу после этого задержания обратилась в правоохранительные органы с заявлением о вмешательстве в деятельность органа местного самоуправления.

После этого руководство СБУ в Обуховском районе сменилось. И все началось снова. Новый начальник СБУ Обуховского района Александр Шаров пришел ко мне и сказал, что победителями торгов по тендеру по поводу реконструкции коллекторов должны стать их организации.

- Какие организации? Можете назвать?

- ООО "Специнжинерингпостач" и ООО "КСМ-Групп". Когда мы проверяли эти компании на предмет того, имеют ли они вообще возможность выполнить работы по реконструкции коллекторов - выяснили, что там даже нет исполнителей, которые смогли бы эти работы провести. И виды деятельности у них совсем другие.

Мы этот тендер не можем провести уже достаточно долго. Но городу его проведение крайне необходимо. Коллекторы остро нуждаются в ремонте уже несколько лет. Если тянуть и дальше – в городе произойдет экологическая катастрофа.

- Почему же они до сих пор не проведены?

- Через искусственные препятствия в тендерах, которые нам создают эти компании, которые так хотят стать победителями. Они постоянно пишут жалобы в АМКУ, блокируя процедуру. Обращаются в правоохранительные органы. И, как это ни странно, законодательно их контролируют отдельные представители СБУ – службы, которая вообще не должна была бы ничем подобным заниматься.

Именно поэтому я хочу, чтобы Иван Баканов разобрался с этой ситуацией и выполнил то, что обещал. Поэтому что 28 августа он заявил, что подал два законопроекта о реформировании СБУ, где в переходных положениях четко указано, что запретят делать СБУ. В частности, службу лишат права вмешиваться и проводить какие-либо следственные действия по экономической, служебной, хозяйственной деятельности всех предприятий, учреждений и организаций. Я вообще не понимаю – это задача СБУ непосредственно вмешиваться и контролировать именно хозяйственную деятельность органа местного самоуправления? Уверена, что в данном случае эти препятствия создаются искусственно, для того, чтобы принудить меня к соответствующим действиям.

Мне в глаза Шаров сказал: или вы будете сотрудничать на наших условиях с теми лицами, которых мы назовем, или у вас будут большие проблемы.

И сразу после этого мы начали получать кучу запросов относительно всех процедур, которые проводим. При этом все эти запросы касались не контрразведывательной деятельности, которой должна была заниматься СБУ – они касались всех тендеров, которые проводит орган местного самоуправления.

Как вы знаете, сейчас в первом чтении Верховная Рада поддержала законопроект президента о том, чтобы все процедуры закупок проходили через "Прозорро". Именно поэтому, думаю, руководитель СБУ в Обуховском районе так спешит установить контроль над закупками органа местного самоуправления с тем, чтобы влиять на его хозяйственную деятельность. Потому что когда сумма закупок стартует от 50 тысяч гривен – мы даже канцелярию будем покупать по тендеру.

Поэтому все эти события – не что иное, как установление контроля над деятельностью Украинского городского совета и исполкома. А это не просто неправомерные действия. Это - статья Уголовного кодекса Украины.

- Что стало основанием для проведения обысков?

- Согласно постановлению суда, основание – это проверка деятельности городских жилищно-строительных кооперативов. При этом ни одного жилищно-строительного кооператива орган местного самоуправления в лице Украинского городского совета не создавал. Поэтому обыски у нас – не законны.

Мне вообще не понятно, на каких основаниях соответствующие представители СБУ без конкретной санкции (так как в постановлении суда это не прописано), без разрешения заходили в мой кабинет, в кабинет первого заместителя, в другие кабинеты – и забирали все документы, которые считали целесообразным. В документах, которые они забрали, ни слова о жилищно-строительных кооперативах, которые указаны в постановлении. Они даже косвенно этих кооперативов не касаются. Поэтому эти следственные действия, эти обыски и изъятие мы расцениваем как грубое нарушение действующего законодательства. И обязательно обратимся по этому поводу в соответствующие органы.

Кстати, в тот день, когда проходили эти обыски, нас предупредили о том, что 13 сентября будет отключен свет – в связи с плановыми работами на трансформаторной подстанции. И городской совет в этот день не работал, о чем мы заранее предупреждали. Но тех, кто пришел делать обыски, это не остановило.

К тому же, они запугивали моих сотрудников.

- Как именно?

- Например, моей секретарше говорили: если не придет ваша руководительница – мы будем допрашивать вас. Вот какое отношение секретарь имеет вообще к любой деятельности, которую проводит орган местного самоуправления? Это в ее должностные обязанности не входит. Поэтому иначе как элемент запугивания я это расценивать не могу.

Людей не впускали и не выпускали из помещения. Тем, кто оказался заблокированным в помещении, даже в туалет не позволяли сходить. Что уже само по себе – насильственные умышленные действия, направленные на запугивание людей, давление на должностных лиц органа местного самоуправления.

- То есть вы не были на месте во время проведения обысков? Когда вы вообще узнали о том, что происходит?

- Ближе к обеду. Поскольку из-за планового отключения света в тот день горсовет не работал – я запланировала на этот день ряд встреч по поводу улучшения деятельности горсовета. У нас очень много программ софинансирования с Киевским областным советом, с Государственным фондом международного развития – и мои встречи связаны были как раз с реализацией этих программ.

Ближе к обеду мне начали звонить сотрудники. Разговаривать я не могла. Тогда они начали писать мне СМС о том, что им угрожают, что их не пускают в здание...

- Что вы сделали, когда узнали?

- Сообщила полицию о том, что неизвестные лица, которые не представляются, не предъявляют документы, захватили орган местного самоуправления. Но полицейских в горсовет тоже не пустили. И они не смогли проверить, кто эти люди и на каких основаниях они там находятся и что-то изымают.

Это вообще абсурдная ситуация! Когда такими методами должностных лиц органа местного самоуправления пытаются принудить к принятию неправомерных решений. Причем делается это руками СБУ.

Даже моих адвокатов, которые приехали из-за того, что я не могла этого сделать – не допустили. Хотя сотрудники СБУ знали, что адвокаты под дверью. Но решили, что могут нарушить мое конституционное право на защиту. Потому что хотели забрать как можно больше документации, трогать которую согласно постановлению суда они не имели права!

- В каких кабинетах были проведены обыски? Правда ли, что они проходили не только в здании горсовета, но и у отдельных депутатов?

- Обыски проходили в кабинете главного бухгалтера, в моем кабинете, у первого заместителя, а также в отделе Государственного архитектурно-строительного контроля, земельном отделе, архиве и регистрационном отделе.

Я не знаю, что они там искали. Потому что, повторюсь, у нас нет на хранении никаких документов, касающихся создания и деятельности жилищно-строительных кооперативов: мы никогда их не создавали.

Что касается обысков у депутатов, то, как рассказывали мои сотрудники со слов представителей СБУ, обыски проходили также у председателей кооперативов – Татьяны Ягодзинской, которая является председателем ЖСК "Надежда" и является депутатом Украинского городского совета, и у куратора фракции Объединения "Самопомощь" Владислава Вергуна, который возглавляет ЖСК "Паритет". Незаконный обыск прошел также у адвоката и бывшего председателя ЖСК "Днепровский, 27" Ливана Дарсании, который сейчас является моим советником.

Кстати, по поводу этого кооператива, только ленивый житель города до сих пор не знает ситуацию, которая предшествовала созданию этого ЖСК. Потому что и афера, которую хотели прокрутить с земельным участком по Днепровской набережной, 27, и то, как его хотели вывести из собственности территориальной общины, то, как обманули людей, которые там приобрели квартиры – гремели на весь район своего времени.

Обманутые инвесторы обратились к народному депутату Александру Дубинскому, который был избран по 94 округу, с просьбой о помощи

Этот земельный участок был арендован определенными лицами. Они собрали деньги с инвесторов, которые приобрели квартиры в будущем доме, но дом не построили вовремя, в эксплуатацию не ввели и деньги людям не вернули.

И люди остались один на один со своей болью и проблемой. Закон их никак не защитил.

- Обращались ли инвесторы в правоохранительные органы?

- Да. Даже были открыты уголовные производства уже неоднократно. Но дело с места так и не сдвинулось. Потому что у нас силовые структуры вместо того, чтобы людей защитить, вмешиваются в работу городского совета.

Когда стало понятно, что ни денег, ни квартир не будет, люди объединились и создали ЖСК "Днепровский, 27" – для того, чтобы достроить этот дом, за квартиры в котором они уже заплатили. А третьи лица просто присвоили себе эти средства. Потому что дом изначально должен был строиться на коммерческой основе.

И этот кооператив обратился в горсовет с просьбой выделить этот земельный участок им в собственность – как это предусмотрено Законом Украины "О кооперации".

Мы всех инвесторов хорошо знаем, они все – жители города Украинка. Они ко мне на прием каждую среду приходят, интересуются развитием ситуации. Но только мы бьемся как рыба об лед для того, чтобы людям помочь. А структуры, которые бы должны были это делать и найти негодяев, которые обокрали людей и забрали у них последнее – вместо этого только мешают. А люди действительно потеряли все. Накапливали всю жизнь, чтобы купить собственное жилье – и в результате остались и без квартир, и без денег.

Вот именно из-за этого кооператива в том числе и были проведены обыски – чтобы посмотреть, все ли там так, в документах.

Вот почему я очень надеюсь, что новый глава СБУ отреагирует на ситуацию должным образом и поможет привлечь виновных к ответственности.

- Сейчас ваше слово - против слова главы Обуховского СБУ.

- Я готова в любой момент пройти вместе с Александром Шаровым полиграф по поводу нашего разговора и того, что он от меня требовал. Думаю, это станет убедительным подтверждением моих слов и покажет, что это за человек.

- Чем он вас пугал, если вы не пойдете на сотрудничество – понятно. Что предлагал, если согласитесь?

- До этого не дошло. Я сразу сказала, что по этому поводу даже общаться не буду. Поэтому Шаров сразу перешел к угрозам. Рассказывал, что организует мне большие проблемы. И никто мне не поможет.

Кстати, приходил он ко мне не один раз. Последний раз – перед тендером по реконструкции коллекторов, который вновь у нас был запущен. Тогда он повторил: не согласитесь на наши условия – будут большие проблемы. Слово сдержал, кстати. Потому что, как я говорила, нам эти фирмы создают проблемы, обращаясь с необоснованными жалобами в АМКУ и блокируя тендерную процедуру по коллектору. А сейчас есть еще и "маски-шоу".

- Вы обращались с заявлением о таких "предложениях" со стороны Шарова в правоохранительные органы?

- Обращалась по поводу действий бывшего руководителя СБУ. Кстати, как проходит рассмотрение того обращения, я так и не знаю.

А по Шарову – честно говоря, я думала, что это эмоциональные заявления. Даже когда он стал посылать нам необоснованные запросы, чтобы блокировать нормальную работу органа местного самоуправления. Потому что подготовка ответов на запросы СБУ реально отнимала у нас кучу времени. Видимо, на то и был расчет: чтобы у нас не оставалось времени ни на что другое.

Но я и подумать не могла, что должностное лицо СБУ позволит себе прибегнуть к такому способу сведения счетов. И что мой отказ выльется только в такое.

- Что было изъято в ходе проведения обысков?

- Забрали все жесткие диски – из всех кабинетов, куда вломились. Что они планировали найти на жестком диске бухгалтерии, регистрационного отдела или архива – я даже представить не могу. Для меня это нонсенс.

Забрали все печати – и тем фактически заблокировали работу органа местного самоуправления. Потому что мы каждый день должны издавать распоряжения, оплачивать услуги и выполненные работы, выплачивать зарплаты... Без печатей это сделать невозможно.

На каких основаниях изымались печати – непонятно. В постановлении о печатях не было ни слова.

- А о чем шла речь в постановлении?

- Только об изъятии документов, касающихся деятельности трех жилищно-строительных кооперативов – "Надежда", "Паритет" и "Днепровский, 27".

- О последнем вы упоминали. А что за ситуация с другими двумя?

- ЖСК "Надежда" был создан Татьяной Ягодзинской. Изначально планировалось, что этот ЖСК будет создан для удовлетворения жилищных потребностей работников нашего градообразующего предприятия – Трипольской ТЭС. Но на практике все вышло иначе. Жилье в этом ЖСК реализовалось не по льготной цене, как планировалось изначально, а по рыночной. И застройку осуществлял коммерческий застройщик. Там цена за квадратный метр отличалась всего на 300-500 гривен.

Собственно, больше об этом ЖСК я ничего не знаю. Потому что мы не принимали никаких решений по ЖСК "Надежда", ни по выделению земельного участка, ни по распределению квартир. Поэтому знаю только то, о чем говорят люди.

На инициированном депутатами от оппозиции собрании по отзыву депутата Татьяны Кучер

ЖСК "Паритет" – это продолжение кооперативной схемы, которая у нас в городе процветает. К этому ЖСК тоже имеет отношение Ягодзинская. Председателем там есть ее однопартиец Владислав Вергун, куратор "Самопомощи" по Киевской области. Именно он создал кооператив "Паритет".

Кстати, мы некоторое время очень поддерживали его создание – пока не поняли, что это афера. Дело в том, что предыдущее руководство города выделило очень много земельных участков посторонним лицам. А жители города остались и без земельных участков, и без служебного или льготного жилья согласно очереди. Поэтому проблема в городе стояла очень остро.

Собственно, этим и воспользовались Вергун и Ягодзинская.

Для понимания: у них действует целая кооперативная схема. Вергун – основатель ЖСК "Паритет". Другие члены фракции "Самопомощь" в Украинском городском совете являются учредителями других кооперативов в соседнем городе Обухов. Еще один человек, который очень любит у нас тут под горсоветом митинговать, основал кооператив в Вышгороде. И так далее.

Все они объединились в союз, которую возглавляет Ягодзинская. Провели собрание с тем, чтобы люди, которые нуждаются в жилье – переселенцы, участники АТО, многодетные семьи, представители других льготных категорий – вступали в соответствующий кооператив. А они, мол, будут отстаивать их интересы. Обратятся к нам, чтобы Украинский городской совет выделил им бесплатно земельный участок, как это предусмотрено законодательством – и они дальше будут строить для этих людей жилье.

- Звучит пока достаточно хорошо.

- Мы так же подумали сначала. Потому что заинтересованы, чтобы колоссальная квартирная очередь, которая за последние 15 лет не продвинулась ни на одного человека, таки пошла на убыль. Поэтому мы эти кооперативы поддержали. Единственное – настаивали на том, что все должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

Мы поддержали их по поводу разработки детального плана территории, для того, чтобы предусмотреть возможность осуществления многоквартирной застройки на земельных участках – при условии, что они разработают проект землеустройства участка для дальнейшего отвода. Это было нужно потому, что разработка проекта землеустройства предусматривает получение согласования всех соответствующих служб для проверки законности выделения такого земельного участка. Это и лесничество (данный земельный участок граничит с лесом и надо установить четкую границу, чтобы не было нарушений лесного законодательства), и пожарные, и ГСЧС, и экология... Абсолютно все органы.

После этого ко мне пришли представители "Паритета", мои коллеги – депутаты Украинского городского совета Ягодзинская и Вергун, который на тот момент еще был членом исполкома. И начали мне говорить, что не могут сделать проект землеустройства, потому что у служб есть какие-то замечания, потому что это очень долго, а они не хотят ждать... Настаивали, чтобы горсовет предоставил им разрешение не по проекту землеустройства, а разрешение по поводу разработки технической документации. В таком случае им пришлось бы получить согласование всего в двух структурах – у главного архитектора Обуховского района и в районном Госгеокадастре. Никаких согласований с лесничеством, с экологической службой и так далее.

Я им отказала. Потому что наша задача – чтобы все было абсолютно четко и законно, чтобы исключить в будущем нарушения прав горожан. Ведь именно мы ответственны за безопасность и защиту жителей города.

После этого эти депутаты начали создавать нам препятствия. То они пишут запросы во все правоохранительные структуры. То жалуются на меня во всевозможные инстанции. То инициируют отзыв меня как депутата. То подают необоснованные иски по поводу моего спора с НАПК.

- Что за спор?

- Эта история касается не коррупции, а формальных оснований: должна я была подать заявление по поводу согласия на спецпроверке с момента избрания или с момента назначения. При этом как только я была назначена на должность и получила властные полномочия – я это заявление в соответствии с действующим законодательством сразу подала. И спецпроверка была проведена. В частности, был проверен мой диплом о высшем образовании, диплом доктора юридических наук. Понятно, что найти какие-то нарушения там, где я проходила все инстанции, где училась, защищала докторскую диссертацию – невозможно. Это же публично все происходило. Поэтому никаких нарушений не установлено. Но люди на этой истории продолжают манипулировать...

Я вообще расцениваю все происходящее сейчас в городе, как попытки заинтересованных лиц, используя структуры, должны были бы действовать в интересах государства, в своих корыстных интересах, создать препятствия нормальной хозяйственной деятельности органа местного самоуправления. Все – ради того, чтобы не дать нам работать на благо города и горожан. Впрочем, до сих пор нам удавалось продолжать работать несмотря на давление и манипуляции. И мы будем это делать и впредь.

- Считаете, история с СБУ и внутренние противостояния в Украинском горсовете – это звенья одной цепи?

- Учитывая, что этих депутатов тоже обыскивала Служба безопасности – связь скорее косвенная. Эти две истории связаны разве целью – желанием влиять на орган местного самоуправления. Мне Ягодзинская открыто говорила, что будет поддерживать депутатское большинство в Украинском горсовете, если я буду давать ей по 10% с каждого предприятия. Так у нас это совершенно открыто озвучивалось. Иначе, мол, они не будут нас поддерживать.

И сейчас фракция "Самопомощи" не поддерживает ни одного решения в интересах общества. Они не голосуют за питание для детей в детсадах. Не поддерживают приобретение мебели и выделения субвенций для новой школы. Их не интересует реконструкция коллекторов. Они даже не поддержали передачу отдельного имущества, которое принадлежит Трипольской ТЭС на баланс города. Мы добились, чтобы произошла передача ряда зданий, принадлежащих Трипольской ТЭС – чего предыдущая власть за 15 лет сделать не смогла. А мы добились, чтобы Трипольская ТЭС и ПАО "Центрэнерго" передали это имущество в коммунальную собственность. Соответствующее решение принял и Государственный фонд регионального развития. Но "Самопомощь" и госпожа Ягодзинская не голосуют за эту передачу даже после всех этих разрешений.

- Почему?

- Потому что это имущество у Ягодзинской в подчинении и она на нем зарабатывает. Представьте, насколько абсурдна ситуация!

- Что планируете делать дальше? В условиях фактического блокирования работы горсовета?

- Будем делать то, что и раньше – в рамках действующего законодательства. Будем обращаться в правоохранительные структуры, в органы, контролирующие деятельность СБУ и уполномоченные рассматривать такие споры. Мы будем делать все, чтобы как можно быстрее вернуть наши печати и незаконно изъятую документацию.

И мы очень надеемся на поддержку СМИ. На то, что вся эта информация дойдет до высшего руководства Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции. Надеемся, что руководители этих структур возьмут ситуацию под личный контроль. Разберутся. И накажут лиц, порочащих наши правоохранительные структуры и тех честных людей, которых, уверена, в этих структурах немало.

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