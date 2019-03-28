"Сварили" в кипятке: на Одесщине история с малышом закончилась трагически

11-месячный малыш, который залез в ванну с кипятком в Одесской области, скончался в больнице.

Об этом сообщила волонтер Екатерина Ножевникова на странице в Facebook. "Мы проиграли", — написала она.

"10 литров кипятка, одна минута, когда мама отвернулась, тысячи людей замерли на эти 11 дней у мониторов по всему миру. Он выиграл благодаря вам 11 дней жизни, его успели покрестить (для кого то это важно), но я не знаю справедливо ли это. 11 дней ада", — отметила Ножевникова.

Малыш, который залез в ванну с кипятком, скончался в больнице Екатерина Ножевникова, Facebook

По ее словам, ценой своей жизни Данил купил жизни десятков детей. Все средства, собранные за эти дни, пойдут на приобретение аппаратуры для ожогового отделения, месячного запаса всех медикаментов и на приобретение оклюдеров для малышей в отделении кардиохирургии.

"Пусть одно остановившееся сердце даст возможность биться маленьким сердечкам других детей", — добавила волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, родители готовились купать малыша, наполнили ванночку кипятком, хотели разбавить холодной водой, но не успели, малыш залез туда. Ожоги составили 80% тела.

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