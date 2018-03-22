Суицид после плена: генерал СБУ шокировал историей о бойцах АТО

На Донбассе оккупанты применяют против пленных бойцов АТО жестокие пытки и методы психологической обработки. Известны случаи, когда украинские военные уже после освобождения кончали жизнь самоубийством из-за пережитого.
Об этом в эфире ObozTV заявил бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун.
"Они используют нечеловеческие методы допросов – и электричество, и просто избиения, применяют серьезные пытки", - подчеркнул Ягун.
По его словам, у бойцов, которых освобождали из плена, были замечены следы серьезной психологической обработки.
"Есть люди, которые совершили суицид после плена. Они были освобождены, но уже не смогли прийти в себя… Очень много есть фактов того, что они были обработаны специальными психологическими методами", - заявил генерал СБУ.
Ягун сообщил, что неоднократно поднимал вопрос о создании подразделения, которое бы занималось проблемами психологической реабилитации бывших узников террористов "Л/ДНР". Также он заявил о необходимости использовать возможности международных организаций и работать в том направлении, чтобы допустить до пленных представителей Красного Креста.
По его словам, оккупированные территории Донбасса стали "территорией беззакония", и никто не может проконтролировать, что там творится.
Как сообщал "Обозреватель", ранее бывший пленник боевиков "ЛНР" Анатолий Поляков рассказал, что ему пришлось пережить.
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