Суицид легенды АТО в Николаеве: Бутусов узнал детали трагедии

Совершивший самоубийство 29-летний летчик-герой АТО Владислав Волошин накануне трагедии резко замкнулся в себе.

"Сегодня общался с женой Владислава - Надеждой и с его друзьями, с сослуживцами. В пятницу Влад собрал большое совещание в аэропорту, говорил о проведении тендеров, сертификации полосы. В субботу Влад со своим другом Андреем, тоже бывшим военным, которого сам Влад пригласил на работу в аэропорт в пожарную часть, ходили на базар", - рассказал в своем Facebook журналист Юрий Бутусов.

Владислав купил туфли, сдал в ремонт свитер, чтобы забрать из починки в понедельник.

"Вечером в субботу резко замкнулся в себе. После возвращения с фронта Владу нужна была помощь психологов, пережитое иногда давало о себе знать, там на войне он свой барьер страха давно перешел. Но к психологам он не обращался. Жену смена настроения не удивила, знала, что бывает..." - пишет Бутусов.

Исполняющим обязанности директора николаевского аэропорта Волошина назначили только в конце января, напомнил он.

"Влад переживал за любое дело, за какое брался, но о каких-либо угрозах в последнее время не говорил. Утром в воскресенье в квартире, где находились только жена и двое их маленьких детей, прозвучал выстрел..." - рассказывает журналист.

Смерть произошла фактически на глазах родных, отмечает Бутусов.

"Они были в соседней комнате, все произошло на глазах. "Скорая" приехала быстро, врачи сделали все, что могли... Квартира съемная, оттуда надо съезжать, машина служебная, ноутбук, гаджеты и телефон - служебные, сбережений нет.

Скрины из переписки в его телефоне, где он говорит о "суицидальных настроениях" и давлении со стороны главы ОГА - настоящие, от 24 февраля, из переписки с бывшим первым заместителем директора аэропорта Максимом Карпиным", - говорит журналист.

По его словам, супруга и близкий друг Волошина Андрей конфликт с главой ОГА не подтверждают, говорят, отношения были рабочие, и о конфликтах речи не было.

"Телефон изъят полицией, все его сообщения проверяются, ни одна версия в настоящий момент не отброшена, будет проверено все, включая конфликт из-за возможных нарушений при достройке аэропорта.

Друзья говорят, что никакого отношения к нарушениям, выявленным аудиторской службой, Влад не имел, он не проводил тендеры, поскольку только был назначен, и, разумеется, оснований для возбуждения уголовных дел против него не было никаких", - уточняет Бутусов.

Волошин был награжден орденом "За мужество 3-й степени", и общественной наградой "Народный герой Украины".

"Остались сиротами дети - девочка 2 годика, мальчику 1 апреля исполнится 5 лет. Им сказали, что папа заболел... Прощание состоится в среду, время и место пока не известны, завтра семья примет решение.

Семье нужна помощь, с квартиры они съехали, нужны хорошие психологи, да и просто дружеская поддержка. Карточка для помощи: 5168757311484150", - добавил журналист.

Как сообщал "Обозреватель", Владислав Волошин застрелился 18 марта.

Владислав Волошин – бывший пилот штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. За свои боевые вылеты в 2014 году он может претендовать на звание самого отчаянного военного летчика Украины. Владислав неоднократно наносил результативные удары по российским агрессорам в Украине, а всего совершил 33 боевых вылета.

После точного удара по российским десантникам под Новокатериновкой 29 августа 2014 года его самолет сбили. Владислав катапультировался и приземлился на территории, оккупированной врагом. Со сломанной рукой благодаря координации куратора из штаба АТО ему удалось пройти мимо блокпостов российско-террористических войск и выбраться к позициям ВСУ.